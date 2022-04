¡Escalofriante! captan en VIDEO el momento en que un caimán enorme se pasea por un vecindario en Florida

En redes sociales está circulando un video en el que se puede ver a un caimán de gran tamaño caminando por un patio delantero en una comunidad de Florida, Estados Unidos antes de llegar a un lago comunitario.

La grabación de 55 segundos fue tomada durante la mañana del domingo en Venice, Florida, dijo la Oficina del Alguacil del condado Sarasota en una publicación de Facebook.

Las autoridades estiman que el reptil medía aproximadamente 10 pies de largo, es decir, un poco más de 3 metros.

“No estamos seguros de que el conejito de Pascua se haya quedado mucho tiempo en Venecia esta mañana después de encontrarse con este chico malo”, publicaron los oficiales con motivo del domingo de Pascua.

La oficina del alguacil notificó a la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida. También advirtieron a los vecinos que estuvieran alerta porque el caimán se acercó al lago Harrington para nadar esa mañana.

Cabe recordar que Florida, y el resto del Sureste norteamericano, es el hábitat natural de los caimanes, quienes llegan a pesar más de 450 kilos y pueden medir 4 metros. El más grande visto en la zona medía 5 metros.

Generalmente no son peligrosos para los humanos, pues no somos una de sus presas naturales. No obstante, la pérdida de los ecosistemas naturales y la conducta poco responsable de las personas ha provocado que los ataques de dichos animales vayan al alza.

Los caimanes se vuelven más activos con el clima más cálido y su temporada de apareamiento se extiende desde abril hasta junio. También se los encontrará tomando el sol, calentando su temperatura corporal. Además, son más agresivos durante la temporada de apareamiento.

De acuerdo con la Universidad de Florida, es raro que un caimán persiga a un humano en tierra firme. Asimismo, estos reptiles prefieren una comida fácil; no obstante, son cazadores pacientes y acecharán a sus presas en el agua durante horas antes de atacar.

