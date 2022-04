La trágica vida de la ex Reina de Belleza que triunfa en OnlyFans y es mamá de 5 hijos

Danielle Lloyd es una modelo y celebridad de la televisión británica nacida en el puerto de Liverpool. Fue ganadora del certamen de belleza Miss Gran Bretaña donde destacó en medio de una fuerte polémica cuando le fue retirado el título después de que posó desnuda para la revista PlayBoy en 2006.

Danielle Lloyd como reina de belleza. Foto: IG

Actualmente a sus 38 años de edad y con cinco hijos, la ex Reina de Belleza continúa en el escrutinio público al ser una de las estrellas de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, que desde hace dos años, se mantiene como una de las principales generadoras de ingresos del sitio web para mayores de edad.

Danielle Lloyd en PlayBoy. Foto: IG

Danielle aseguró que luego de dar a luz a sus cinco hijos, se considera más sexy que nunca, ya que es un sentimiento que le llegó con la edad y con la confianza, aseguró en entrevista para el rotativo británico The Sun. “Me encanta lo que hago y encaja con mi vida familiar con los niños… ¿Por qué no debería ganarme bien la vida haciendo lo que siempre he hecho?”.

Mamás critican a Danielle Lloyd

La modelo afirmó que no hay nada de malo en que aparezca de manera sensual en la plataforma virtual, “Ya no poso en topless, todo está implícito”. Danielle, quien ha participado en realities shows como Big Brother, aseguró que está consciente de las críticas sobre sus actividades, sobre todo las que hacen otras mamás.

"Sé que probablemente hay algunas madres en la escuela que me miran y piensan: 'Oh, Dios mío, ¿tú haces eso? Pero aparte de mi esposo y mis hijos, realmente no me importa lo que piensen los demás”, sentenció Danielle Lloyd. Danielle Lloyd siempre ha lucido su cuerpo en publicaciones. Foto: IG

La ex Reina de Belleza nació en 1983 y vive una vida agradable dicho con sus propias palabras: “Encajo mi trabajo de modelo para OnlyFans con mis hijos. No puedo hacerlo a tiempo completo como muchas otras chicas allí”; y aseguró que la plataforma es la continuidad de lo que se hacía en las revistas para adultos.

“Y todavía lo disfruto mucho. Creo que se retomó donde lo dejaron las revistas para muchachos. Siempre había hecho esas revistas y ahora mis fotos van a mi propia cuenta”, indicó.

Al final del día, agregó Danielle, posar en OnlyFans es solo trabajo, “Recibo dinero para mis hijos y su futuro y vivo una vida agradable… ¿Por qué no lo harías si puedes ganar esa cantidad de dinero? Muchas personas publican fotos en su Instagram de forma gratuita, al menos me pagan por lo que pongo en mi cuenta".

Danielle Lloyd es una estrella en OnlyFans. Foto: IG

Danielle compartió que sus hijos crecieron rodeados de sensuales fotos suyas y no tienen ningún problema con ello, mantiene una sana relación con sus cinco hijos con los que es totalmente honesta y está abierta para hablar sobre cualquier tema.

A 15 años de haber posado para PlayBoy que le hizo vivir la tragedia de perder la corona como Miss Gran Bretaña, ella afirmó: “Sí, estaba desnuda, pero estaba hecho de tal manera que no era una desnudez total”, y agregó:

"No hay muchas modelos inglesas que lo hayan hecho y sin duda lo haría de nuevo si alguna vez me lo pidieran… Puede que me esté acercando a los 40, pero nunca me había sentido tan bien”. Danielle Lloyd tiene 38 años y 5 hijos. Foto: IG

Danielle Lloyd ha superado las adversidades que la llevó posar en la revista más famosa para hombres y además de ser una de las estrellas en OnlyFans, se mantiene unida a su creciente familia junto con su esposo Michael O’Neill y sus cinco hijos: Archie de 11 años, Harry de 10, George de 8, Ronnie de 4 y Autumn Rose de cuatro meses de edad.

