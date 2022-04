Esposa da permiso a soldado de violar mujeres ucranianas durante invasión

El Servicio de Seguridad de Ucrania reveló un audio de una conversación entre un soldado y su esposa en la que, según informaron, la mujer le da permiso a su marido de violar a ucranianas durante la invasión. Este material, lo han usado para denunciar los abusos sexuales que, indican, se han cometido durante el conflicto.

En su cuenta de Twitter, la agencia reveló este audio junto al texto: "Las esposas de los invasores rusos permiten que sus hombres violen a las mujeres ucranianas. Esta impactante interceptación del SBU (acrónimo del servicio) refleja los valores morales no solo de los ocupantes, sino también de sus familiares, el 80% de los cuales ahora apoyan la guerra en Ucrania", indicaron.

De acuerdo con la grabación difundida por las autoridades del país gobernado por Volodímir Zelenski, se puede escuchar la voz de la supuesta esposa decir: "Así que sí, hazlo allí. Mujeres ucranianas allí. Violarlas. Sí. Pero no me digas nada, entiende”, por lo que el hombre contesta "Ajá. Entonces debería violar y no decirte nada".

"Sí, para que no sepa nada", responde ella, y ambos se ríen, posteriormente, el soldado pregunta: "¿Realmente puedo?" y finalmente la mujer sostiene su postura al indicar: "Sí, te lo permito. Solo usa protección".

Identifican a la supuesta pareja

La conversación fue retomada por los investigadores de Radio Liberty, quienes identificaron a la supuesta pareja como Roman Bykovsky, de 27 años, y Olga Bykovskaya. Ambos han negado ser los autores de dicha plática que ha causado indignación a nivel mundial.

Ambos son originarios de Orel, Rusia, y según los periodistas, Roman presta servicios en el 108° Regimiento de Asalto Aerotransportado de la Guardia de Rusia, una unidad conocida por su participación en el anexión de Crimea en 2014.

“Se han registrado cientos de casos de violación, incluidos los de niñas menores de edad y niños muy pequeños. ¡Incluso un bebé! Solo hablar de ello da miedo”, denunció el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien hace unos días agradeció a su población por 50 días de resistencia ante la invasión rusa.

SIGUE LEYENDO:

¡Todo un superhéroe! Patrón, el perrito que busca bombas en la guerra entre Ucrania y Rusia | VIDEO

Los soldados rusos que ocuparon Chernóbil tienen los días contados por la radiación, advierte Ucrania