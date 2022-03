Conflicto Rusia Ucrania hoy 4 de marzo: Periodistas británicos fueron emboscados por escuadrón ruso, confirma reportero

La escalada bélica tras la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin continúa este sábado. Las tropas invasoras continúan con su avance y ya han bloqueado la ciudad portuaria de Mariupol, mientras, al mismo tiempo, el régimen de Moscú sigue endureciendo la censura en su país con el cierre de Facebook y Twitter. Las negociaciones bilaterales se espera que continúen este fin de semana.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, ha acusado a Rusia de bombardear infraestructuras civiles "críticas", incluidas instalaciones nucleares como la central de Zaporiyia, la más grande de Europa, tomada el viernes por tropas rusas.

"Están bombardeando nuestras ciudades, pueblos e infraestructuras civiles con todo tipo de aviación, incluidas infraestructuras críticas e infraestructuras peligrosas, como centrales nucleares e hidroeléctricas", ha afirmado Reznikov en un vídeo difundido este sábado.

Periodistas británicos fueron emboscados por tropas rusas

[09:15] El corresponsal jefe de la cadena británica Sky News, Stuart Ramsay, y el operador de cámara, Richie Mockler, recibieron disparos en sus chalecos antibalas y sobrevivieron a una emboscada por un escuadrón de reconocimiento ruso mientras se dirigían en coche a la ciudad de Bucha, a 30 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev.

“La primera ronda rompió el parabrisas. El camarógrafo Richie Mockler se acurrucó en el espacio para los pies del pasajero delantero. Entonces estábamos bajo ataque completo”, relató en una crónica en primera persona publicada ayer el reportero, que sufrió el ataque el lunes pasado.

MSF alerta por la situación en Mariupol

[08:55] La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) informaron sobre “condiciones terribles” hoy en Mariupol, Ucrania, una de las ciudades más asediadas por las tropas rusas y donde el Kremlin anunció un alto el fuego para que los ciudadanos evacúen que luego fracasó. “Nadie se enteró de ninguna evacuación todavía”, dice el texto.

Ciudadanos se organizan para distribuir ayuda humanitaria. FOTO: Especial

“La situación es la misma que en los últimos días. Esta noche el bombardeo fue más intenso y cercano. Ayer recogimos nieve y agua de lluvia para tener un poco de agua potable. Intentamos conseguir agua gratis hoy, pero la cola era enorme. También queríamos obtener pan ‘social’ pero no está claro el horario y los lugares de distribución.

Según la gente, varios supermercados fueron destruidos por misiles y las cosas restantes fueron tomadas por personas en necesidad desesperada. Todavía no hay electricidad, agua, calefacción y telefonía móvil. conexión. Nadie se enteró de ninguna evacuación todavía. Las farmacias no tienen medicamentos”.

Corredor humanitario de Mariupol es impedido por los nacionalistas ucranianos: Putin

[08:35] “El trabajo de los corredores humanitarios, en particular el de Mariupol, es impedido por los nacionalistas ucranianos”, dijo hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, citado por la agencia de noticias estatal de su país TASS.

De esta manera, siguió con el mensaje emitido por funcionarios de su gobierno tras la suspensión de la evacuación de civiles en una de las dos ciudades de Ucrania donde Rusia anunció un cese al fuego y un corredor humanitario por algunas horas: según Kiev, la pausa se debe a bombardeos rusos; para el Kremlin, es un bloqueo ucraniano a la salida de civiles.

La parte ucraniana “tiene como rehenes a más de 6000 extranjeros, pero la amenaza para sus ciudadanos es aún peor”, añadió el líder del Kremlin.

“Todo va completamente según lo planeado”: Putin

[08:07] El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el sábado que todo marcha según lo planeado en Ucrania y que el ejército ruso cumplirá sus objetivos en el marco de la operación militar especial que está llevando a cabo.

“Todo va completamente según lo planeado. Todo se está haciendo como nuestro Estado Mayor lo planeó”, dijo Putin, pese a la resistencia ucraniana que demoró el avance de las tropas rusas, como en la capital de Ucrania, Kiev.

Por otro lado, Putin afirmó que no prevé introducir la ley marcial, en respuesta insistentes rumores en ese sentido a raíz del conflicto en Ucrania. “La ley marcial se aplica (...) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra”, dijo Putin, al ser consultado por los empleados de la aerolínea rusa Aeroflot.

Cientos de ucranianos son evacuados de la ciudad de Irpin, cerca de Kiev

[07:43] Los ucranianos fueron evacuados de la ciudad de Irpin, al noroeste de Kiev, durante fuertes bombardeos hoy, informó The New York Times.

Protestas y tiros en la ciudad de Kherson

[06:47] El alcalde de Kherson, que ha estado bajo ocupación rusa durante tres días, dijo en una entrevista que las fuerzas rusas habían disparado al aire para disolver una protesta de personas que ondeaban banderas ucranianas.

El alcalde Igor Kolykhaev, quien dijo que estaba en la protesta, compartió un video de los residentes reunidos en lo que parecía ser Liberty Square, en el que se escuchan los disparos.

Se suspende la evacuación de civiles en Mariupol

[06:02] Las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariupol, una de las dos en las que se había acordado el alto el fuego, comunicaron la paralización del proceso de evacuación tras acusar a Rusia de incumplir los términos para facilitar la salida de los civiles de la localidad, donde están atrapadas unas 400 mil personas.

El teniente de alcalde de la localidad, Sergei Orlov, indicó que fuerzas rusas siguen bombardeando la ciudad y usando artillería. “Es una locura. No hay alto el fuego en Mariupol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta designada”, dijo según publica la cadena BBC. “Nuestros civiles están listos para escapar, pero no pueden escapar bajo los bombardeos”.

Por otra parte, las milicias de la región prorrusa de Donetsk, territorialmente próxima a Mariupol, responsabilizó de estas nuevas hostilidades a grupos de extrema derecha ucranianos. “Los nacionalistas se han negado a proporcionar un corredor humanitario a los residentes y además se han negado a marcharse a territorio seguro”, lamentaron en un comunicado recogido por TASS.

Los refugiados ya son 1.3 millones: ACNUR

[05:55] El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha estimado este sábado que más de 1.3 millones de ucranianos han abandonado el país por la frontera occidental desde el principio de la invasión rusa, a los que hay que añadir los casi 175 mil declarados por Moscú que se encuentran ahora en territorio ruso.

Rusia defiende su ley que reprime las “informaciones falsas”

[05:47] El Kremlin defendió la “firmeza” necesaria de su ley que reprime las “informaciones falsas” sobre el Ejército ruso, argumentando que enfrenta una “guerra de la información” llevada adelante contra Rusia a raíz del conflicto en Ucrania.

”Era necesario adoptar una ley cuya firmeza se adaptase a ella, lo que se hizo”, dijo el portavoz de la presidencia Dmitri Peskov al día siguiente de la entrada en vigor de duras penas para quienes difundan información juzgada falsa sobre las tropas rusas. Su adopción a toda velocidad el viernes y su firma por parte del presidente Vladimir Putin eran “necesarias y urgentes”, insistió.

Las penas que incluye la ley van de multas hasta 15 años de prisión. Tras su adopción, medios rusos y extranjeros anunciaron la suspensión de sus actividades en Rusia.

Denuncian 200 personas atrapadas bajo los escombros de un edificio en Mariúpol

[05:33] Las fuerzas de la región separatista de Donetsk, en el este de Ucrania y afines a Rusia, denunciaron que al menos 200 personas se encuentran atrapadas bajo los escombros de un edificio atacado por “nacionalistas ucranianos” en la ciudad de Mariupol.

”Hay 200 personas bajo los escombros, la mayoría mujeres y niños”, indicó el Cuartel General de Defensa Territorial de la República Popular de Donetsk en un comunicado recogido por Interfax.

El líder de la autoproclamada república, Denis Pushilin, informó además que sus milicias están empleando aviones no tripulados para examinar el estado del edificio, por cuya voladura señalaron a fuerzas extremistas de las “milicias del batallón Azov”, un grupo armado ucraniano de extrema derecha. El gobierno de Ucrania todavía no se pronunció sobre estas denuncias.

Nueva embestida contra los rusos

[05:09] Las fuerzas armadas de Ucrania afirmaron esta mañana haber derribado un helicóptero militar de las tropas enviadas por el Kremlin. Su comando operativo publicó un video en redes sociales en que se ve el momento en que un misil golpe una nave en vuelo bajo, la que se estrella segundos después.

“Así es como mueren los ocupantes rusos. ¡Esta vez en un helicóptero! ¡Gloria a Ucrania y a sus defensores! ¡Juntos a la victoria!”, indicaron en el mensaje que acompaña las imágenes.

MSF en terribles condiciones

[04:46] La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) denunció las “terribles” condiciones existentes en la ciudad ucraniana de Mariupol, en el sureste del país, y escenario de una evacuación en masa ante el avance de las tropas rusas, que declararon un alto el fuego para facilitar la salida.

MSF afirmó que varios miembros de su personal están refugiados en la ciudad desde hace días y que, según sus testimonios, “los bombardeos han sido más fuertes y han sonado más cerca” en las últimas horas. ”Ayer recogimos nieve y agua de lluvia para poder beber. Hoy hemos intentado conseguir agua en las distribuciones, pero la cola era enorme. También intentamos conseguir pan, pero no hay claridad en cuanto al horario ni los lugares donde se distribuye”, añaden sus trabajadores.

Presidenta de Georgia pide apoyo para el pueblo de Ucrania

[04:28] La presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, ha hecho un llamamiento para que la comunidad internacional apoye al "ejemplar" pueblo ucraniano en esta "guerra injusta" en la que está sumida desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, decidiera invadir hace ahora poco más de una semana.

Ucrania se despierta de nuevo entre sirenas

[01:36] Las alarmas han vuelto a despertar a los civiles ucranianos a primera hora de este sábado en Kiev, Chernigov, Yitomir y Sumy en el que es ya el décimo día de invasión rusa a Ucrania desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, inició una operación militar en el país el pasado 24 de febrero.

La Policía de Kharkiv detalló en un comunicado publicado en su perfil oficial de Facebook que al menos 188 personas, de las cuales 122 son civiles y 5 son niños, han muerto en bombardeos y combates. Además, 394 personas resultaron heridas en tiroteos, de las cuales 290 eran civiles.

Las tropas rusas también han disparado bombas de racimo contra la ciudad de Pokrovsk. Además, en Borodianka, en la región de Kiev, casi cien personas podrían estar bajo los escombros de las casas, según confirmaron las autoridades ucranianas, tal como ha informado Radio Svobod.

Rusia permite corredores humanitarios y declara cese al fuego en ciudades clave

[12:46] Según la agencia rusa Interfax, las tropas rusas han autorizado corredores humanitarios y declarado un cese al fuego en las ciudades Mariupol y Volnovakha.

La agencia rusa le atribuyó la decisión al ministro de Defensa de Vladimir Putin. “Corredores humanitarios y rutas de salidas han sido coordinadas con el sector ucraniano”, afirmó el funcionario.

“A partir de las 10 de la mañana de Moscú (1 de la mañana en México) de este 5 de marzo, Rusia declara un cese al fuego y abre corredores humanitarios para los civiles de Mariupol y Volnovakha”, sostuvo el funcionario, citado por Interfax.

SIGUE LEYENDO:

Ejército Ruso toma control de la planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania

Sofía se queda sola en el mundo; toda su familia fue asesinada al intentar huir de Ucrania

"¡Papá, por favor no te mueras!": Así fue el MOMENTO EXACTO en que soldados rusos mataron a un hombre y a su perro