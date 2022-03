Encuentran el torso desmembrado de una mujer en un carrito de compras en Nueva York

Los residentes de Brooklyn, en Nueva York, están consternados: el torso de una mujer fue encontrado dentro de una bolsa de basura dentro de un carrito de compras abandonado en una esquina, frente a una tienda; fue descubierto por un transeúnte que quedó impactado al descubrir que había adentro.

De acuerdo con los reportes, el cadáver femenino fue encontrado dentro de una bolsa de basura sin cabeza ni extremidades por un transeúnte en Pennsylvania y Atlantic Avenues en Brooklyn, alrededor de la 1:45 horas del jueves.

Según se informa, el hombre vio la bolsa de basura en el carrito de compras y decidió llevarla a la esquina para que fuera recolectada más tarde por el servicio de limpieza, pero al cargarla fue que vio lo que había dentro. La policía dio a conocer pocos detalles, aparte de decir que la investigación estaba en curso, que el médico forense determinará la causa de la muerte y que la víctima no ha sido identificada.

Foto: Espeical.

Una ola de crimen en Nueva York

El propietario de la tienda, frente a la que se hizo el descubrimiento, Sung Hong, de 64 años, expuso a medios locales que "la violencia está empeorando cada vez más en esta zona. No sé qué está pasando. Es como si la gente se hubiera vuelto loca".

Foto: Especial.

A su vez, una estudiante local llamada Cynthia Jiménez que se encontraba cerca de la escena del crimen dijo que no se sienten seguros en la ciudad, "dicen que Nueva York es un sueño, un sueño americano, pero yo no me siento seguro", comentó.

Aún se desconoce si este incidente podría ser un ataque de odio contra la comunidad migrante; sin embargo, en la ciudad de Nueva York la delincuencia general ha aumentado casi un 50 por ciento, sin que las autoridades puedan explicar el por qué.

SIGUE LEYENDO...

Dos niños desesperados saltaron por la ventana: estaban solos porque su mamá se había ido a tomar

msb