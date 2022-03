Dos niños desesperados saltaron por la ventana: estaban solos porque su mamá se había ido a tomar

Una mamá de 25 años decidió dejar solos a sus hijos de 4 y 6 años para ir a beber. Demi Heffernan habría salido de casa en la noche y habría vuelto hasta las 01:15 del día siguiente; los pequeños, desesperados y asustados saltaron por la ventana durante la madrugada, informaron las autoridades de Bridlington, Inglaterra.

De acuerdo con información oficial, la joven había estado tomando alcohol con una vecina, pero que a las 22:30 horas se fue porque debía dormir a sus hijos; la amiga la esperó hasta las 23:30 horas, pero al ver que no regresaba, decidió ir a su casa para ver si todo estaba bien.

Fue cuando se dio cuenta que los niños estaban solos y que no había rastro de Demi por ningún lado. El medio local Hull Live reportó que la mamá de los menores habría ido a la casa y luego salido a otro lado para seguir bebiendo.

Cerca de las 00:15 horas, ya del día siguiente, el niño de 6 años tocó desesperado la puerta de una vecina mientras que su hermanito de 4 años estaba también en la oscura calle. Los dos menores lucían asustados y contaron que sintieron miedo estando solos en casa y habían usado una silla para alcanzar la ventana y salir por ella.

Afortunadamente no se lastimaron con la caída, pero la mujer decidió llamar a la policía. Los uniformados llegaron de inmediato y llevaron a los niño con sus abuelos, pero de su madre no había no noticias. No fue sino hasta las 01:15 horas que Demi regresó a su casa y descubrió todo el alboroto.

"Los niños estuvieron solos unas dos horas, tal vez un poco más...Los niños estaban cansados y angustiados", dijo sobre el caso el fiscal Richard Thompson durante una audiencia.

Demi con sus hijos. Foto: Facebook Demi Marie

La mamá negó haber abandonado a los niños

Demi Heffernan fue interrogada por los oficiales pero negó que hubiera abandonado a sus hijos, visiblemente molesta les dijo que solo había salido por unos cinco minutos a la casa de su mamá, aunque sí admitió que había tomado "un pcoo" de alcohol. Además, arremetió contra la vecina que llamó a la policía y dijo que le estaba tendiendo "una trampa".

Durante las audiencias, la mujer había insistido en negar el crimen y en culpar a su vecina, sin embargo, con el paso de las comparecencias terminó por admitir que sí lo había hecho. Se dijo que la mujer estaba pasando por momentos complicados en ese momento, que padecía ansiedad y que luchaba contra su adicción al alcohol.

Los hechos ocurrieron el año pasado, pero el caso se hizo viral luego de que la mujer cumpliera los 10 meses de prisión a los que fue sentenciada por crueldad infantil, además, de que el juez también le dijo que debía hacer 200 horas de trabajo no remunerado.

