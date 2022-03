La aterradora historia de la modelo a la que OnlyFans ayudó a terminar con los golpes de su ex

Luiza Marcato es una mujer brasileña que fue una víctima más del abuso de su pareja sentimental tanto física como emocionalmente, pero gracias a OnlyFans, la modelo carioca asegura que fue como pudo terminar con la relación abusiva que tenía con su ahora ex marido quien la tenía totalmente sometida.

TE PUEDE INTERESAR: La dramática historia de la piloto de combate que se convirtió en una sensual estrella de OnlyFans

Luiza asegura tener 25 años de edad, y la semana pasada ganó notoriedad al entrar en el top de las modelos con mayores visitas dentro de la plataforma de contenido para adultos a dos años de haber comenzado su aventura como generadora de contenidos sensuales en la página de Internet más famosa del mundo.

Luiza Marcato tiene 25 años. Foto: IG

Cuando estaba casada con su esposo, la brasileña vivía el menosprecio, amenazas y golpes de su marido, aseguró para el medio local Oliberal. Lo anterior la fue orillando para paulatinamente encontrar una salida para cortar con su tóxica relación originada principalmente por los celos.

Luiza Marcato vive una nueva vida. Foto: @RosbifesTalk

El maltrato psicológico y las agresiones físicas y verbales comenzaron previo a que Luiza se uniera a OnlyFans, y siguieron todavía cuando la mujer ya era parte del catálogo de la plataforma para adultos, ese era el estilo de vida de la mujer casada.

“Fue un momento muy difícil. Me golpeaba, me perseguía, me menospreciaba y me amenazaba todo el tiempo. Y esto era muy común, empezó mucho antes de unirme a OnlyFans”, reveló Luiza.