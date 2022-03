Conflicto Rusia-Ucrania hoy 23 de marzo: Rusia vuelve a bombardear Kiev; mantiene su asedio a Mariupol y Jerzov

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia respetará la "doctrina de seguridad interna" y solo usará armas nucleares en caso de una "amenaza existencial", de la que no precisó definiciones de esa categoría. Kiev sigue bajo el toque de queda. Las tropas rusas mantienen el asedio a la ciudad portuaria de Mariupol y se registró un intenso bombardeo en Járkov.

En medio del asedio a Mariupol y de los bombardeos a Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski le pidió al papa Francisco que oficie de mediador con Rusia. El Kremlin, por su parte, dio cuenta de que seguirá con sus operaciones militares porque considera que consideró las negociaciones con Kiev no son "sustanciales". Para el portavoz del Kremlin, Rusia solo usará armas nucleares en caso de una "amenaza existencial".

Papa Francisco se encuentra preocupado por un posible conflicto nuclear

10:05 | El Papa Francisco está preocupado por la "amenaza nuclear" que puede derivar del conflicto en Ucrania y consideró que la guerra es una "autodestrucción para la humanidad". Este jueves, el Papa hará una jornada de oración mundial en la que pedirá a la Virgen: "Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear".

La exhortación del Papa tendrá lugar en la celebración de la Penitencia que presidirá en la Basílica de San Pedro y durante la que "consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María", según la convocatoria oficial.

"Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales", dice la convocatoria.

Rusia vuelve a bombardear Kiev; mantiene asedio a ciudades de Mariupol y Jerzov

09:35 | El Kremlin acusa a Estados Unidos de obscaculizar las negociaciones. China se opuso a una posible exclusión de Rusia del G20. Polonia expulsó a 45 diplomáticos rusos por supuesto espionaje. Rusia volvió a bombardear Kiev este miércoles y mantiene su asedio a las ciudades de Mariupol y Jerzov.

Al mismo tiempo Moscú acusó a Estados Unidos de obstaculizar las negociaciones con Ucrania en busca de una salida al conflicto. El gobierno de Volodimir Zelenzki solicitó a los países occidentales que entreguen armas ofensivas como forma de disuasión frente a los rusos.

Rusia insiste en que el envío de tropas de OTAN llevaría a una confrontación directa con la alianza

09:02 | El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, volvió a advirtir que el envío de fuerzas de la OTAN a Ucrania llevaría a una confrontación directa entre las Fuerzas Armadas rusas y la Alianza. El secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que no enviarán tropas a Ucrania.

La propuesta -hecha por el presidente de Polonia, Andrzej Duda,- consiste en el envío a Ucrania de un contingente internacional de paz compuesto por hasta 10 mil militares de varios países.

"Espero que ellos entiendan de qué se trata, esto será precisamente la confrontación directa entre las Fuerzas Armadas de Rusia y la OTAN que todos no solo querían evitar, sino que dijeron que en principio nunca debería tener lugar", afirmó Lavrov.

Por su parte, Stoltenberg dijo que "la OTAN no es parte del conflicto, pero brinda apoyo a Ucrania". "Debemos entender que es importante apoyar a Ucrania, pero también es importante evitar una guerra entre la Federación de Rusia y la OTAN. Por lo tanto, dijimos claramente que no enviaríamos tropas a Ucrania", sostuvo.

OTAN ofrecerá asistencia a Ucrania contra amenazas químicas, biológicas o nucleares

08:36 | El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que los países que integran el tratado ofrecerán asistencia a Ucrania para que pueda "protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares".

Asimismo, Stoltenberg afirmó que OTAN buscará desplegar desplegar grupos de combate adicionales en cuatro países de su flanco oriental

"Espero que los líderes estén de acuerdo con el fortalecimiento de la posición de la alianza en todos los dominios (...) El primer paso es el despliegue de cuatro nuevos grupos de combate en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia", dijo. La Organización se reunirá este jueves en Bruselas.

OIT suspende temporalmente su cooperación con Rusia

08:11 | La Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió el miércoles "suspender temporalmente" su cooperación con Rusia debido a la invasión de Ucrania, según una resolución adoptada por su consejo de administración.

La resolución, que aísla aún más a Rusia dentro del sistema de instituciones de la ONU, también excluye al país de las reuniones y conferencias técnicas y de expertos decididas por el consejo de administración de la OIT.

Presidente de la Cruz Roja llega a Moscú para hablar sobre cuestiones humanitarias

07:43 | El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, llegó este miércoles a Moscú para mantener conversaciones con funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa sobre cuestiones humanitarias relacionadas con la guerra en Ucrania.

Maurer tiene previsto tocar varios temas, entre ellos los prisioneros de guerra, el cumplimiento de las leyes de la guerra y la distribución de ayuda humanitaria, informó la organización en un comunicado.

"La devastación causada por el conflicto en semanas recientes, así como los ocho años de conflicto en el Donbass, ha sido muy extensa", dijo Maurer en un comunicado publicado por el CICR en su cuenta de Twitter.

"Hay medidas prácticas que dicta la ley humanitaria internacional que las partes (en conflicto) deben tomar para limitar el sufrimiento", agregó.

Joe Biden viaja a Europa para participar en reuniones con la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo

07:19 | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja este miércoles hacia Europa para participar de reuniones con la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo en las que se discutirán nuevas sanciones a Rusia.

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Biden buscará "reforzar la increíble unidad que construimos con nuestros aliados y socios". Sullivan detalló que se planea que profundizar las sanciones económicas impuestas por una red global de aliados occidentales para castigar las finanzas rusas.

Un paquete aún mayor de sanciones será "dado a conocer junto con nuestros aliados el jueves", aseguró Sullivan. No dio detalles, más allá de decir que el paquete "se enfocará no solo en añadir nuevas sanciones sino en garantizar que haya un esfuerzo conjunto para que no se eludan las sanciones".

El viernes Biden tiene previsto visitar Polonia y el sábado se encontrará con su presidente, Andrzej Duda.

FMI reduce proyección de crecimiento global por el impacto de la guerra en Ucrania

06:45 | La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo este martes que la institución reducirá el próximo mes su pronóstico de crecimiento global para el 2022, luego de que la guerra en Ucrania provocara un súbito aumento en precios de commodities claves, como el gas y el trigo, entre otros, lo que podría determinar incluso recesiones en algunos países.

"Nuestra expectativa es que, tras la pequeña reducción del crecimiento para 2022 al 4,4 por ciento anunciada en enero, revisaremos más a la baja las previsiones, pero todavía seguirán en terreno positivo", dijo.

Asimismo, la directiva explicó que Estados Unidos y otros países desarrollados cuentan con "fundamentos bastante sólidos" para afrontar el shock que significa el conflicto bélico, mientras que existen economías que aún no han logrado recuperarse de la pandemia de Covid-19 y se verán "mayormente afectadas".

El organismo publicará sus próximas previsiones actualizadas el 19 de abril, durante su reunión de primavera boreal y se espera que revise a la baja sus previsiones más de lo que ya hizo en enero (-0.5 puntos porcentuales, hasta 4.4 por ciento).

Zelenski espera conversar con el presidente chino Xi Jinping

06:22 | Zelensky “espera” conversar con Xi Jinping sobre la invasión rusa a Ucrania. Así lo informó el jefe del gabinete ucraniano, Andrei Yermak.

”Los países líderes de Occidente y Oriente deberían ponerse de acuerdo sobre el tema de disuadir a Rusia”, dijo Yermak en su cuenta de la red social Twitter. Y añadió: “Kiev tiene la esperanza de que Beijing desempeñe un papel más destacado para poner fin a esta guerra. Esperamos que Zelensky y Xi Jinping hablen”.

Más de 3.5 millones de refugiados ya huyeron de Ucrania

06:01 | Más de 3.5 millones de personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero y alrededor del 90 por ciento son mujeres y niños, según un recuento de la ONU publicado el martes.

"Este es verdaderamente otro hito trágico para el pueblo ucraniano" y se produce "en poco menos de un mes", dijo el vocero del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), Matthew Saltmarsh, a periodistas en Ginebra.

Europa no había visto una afluencia tan rápida de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

Embajador ruso en EU: "Los envíos de armas a Ucrania son peligrosos"

05:44 | El embajador ruso en Estados Unidos Anatoli Antónov, advirtió que los esfuerzos para suministrar armamento a Kiev y enviar mercenarios extranjeros a Ucrania son irresponsables y peligrosos.

Según el embajador, una parte importante de las armas acaba en manos de bandidos, nazis y terroristas.

"Ahora, en busca de beneficios económicos, las empresas del sector de la industria de la defensa han perdido por completo sus directrices morales y están dispuestas a ganar dinero con sangre. Instamos a los patrocinadores del régimen de Kiev a que dejen de fomentar el derramamiento de sangre en Ucrania y a que piensen seriamente en las consecuencias de sus actividades", dijo el diplomático.

Principal asesor de Zelenski cree que Ucrania va a ganar la Guerra

05:30 | Igor Zhovkva, el principal asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y jefe de su oficina presidencial, afirmó este martes que el líder de Ucrania "es muy optimista" porque sabe "que vamos a ganar la guerra.

En una entrevista con el programa español Todo es verdad, del canal de televisión Cuatro, Zhovkva sostuvo que no han perdido la esperanza en las negociaciones con Rusia y que el presidente ucraniano está dispuesto a conversar con el presidente ruso Vladimir Putin.

Además, pidió apoyo a España y al resto de los países de Europa para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea "lo más rápidamente posible".

Pentágono denuncia que Armada rusa está bombardeando Mariúpol

05:05 | El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló este martes que barcos rusos están bombardeando la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, sostuvo en una rueda de prensa que Estados Unidos tiene indicios -basados en un presunto informe de inteligencia- de que embarcaciones rusas en el mar de Azov asaltaron la localidad portuaria de Mariupol con el disparo de proyectiles.

En paralelo, el funcionario aseguró que "está bastante claro que en los dos últimos días ha habido un aumento de la actividad naval rusa en el mar Negro”. Actualmente, Mariupol centra la atención de la guerra entre Ucrania y Rusia, en un asedio que se mantiene desde hace días.

