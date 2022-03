Chica de OnlyFans tuvo una cirugía cerebral y desde del hospital siguió tomando sensuales fotos

Ruby May es una chica que sube contenido a la plataforma para adultos OnlyFans y tuvo que ser sometida a una cirugía cerebral; sin embargo, ello no le impidió seguir con su dedicación como modelo en la página web y continuó tomando fotos sensuales de ella para abonar a sus seguidores.

Ruby May es una celebridad en OnlyFans. Foto: IG

El pasado 4 de marzo, Ruby ingresó al hospital ya que había estado enfrentándose con frecuentes momentos de mareos y fuertes dolores de cabeza que duraban alrededor de 10 segundos cada vez. Al revisarla, los médicos le diagnosticaron que tenía el raro padecimiento de la malformación de Chiari.

Dicha enfermedad es una afección en la cual el tejido cerebral se extiende hacia el canal espinal. Ocurre cuando parte del cráneo es deforme o más pequeña de lo normal, presionando el cerebro y forzándolo hacia abajo, según detalla la página medica especializada mayoclinic.org.

Ruby May es una celebridad en OnlyFans. Foto: IG

Tras su exitosa cirugía cerebral, Ruby May estuvo durante cinco días internada en el nosocomio mientras se recuperaba. Durante ese tiempo, siguió con las postales de corte sensual para mantener vigente su página de fans, dijo para la plataforma de noticias Jam Press.

“Nunca me atrevo a dejar de trabajar y me desnudé en la cama con mi bata de hospital el día después de la cirugía”, dijo Ruby May.