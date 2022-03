Expolicía se vuelve rica en OnlyFans; teme que los hombres sólo la busquen por su dinero

OnlyFans se ha vuelto la plataforma preferida de muchas personas, ya sea para ver contenido para adultos o para subirlo y ganar dinero, pero no siempre acaba en historias felices. Una expolicía inglesa que gana millones de dólares en la plataforma reveló que si bien tiene dinero, no tiene amor, pues le da miedo que los hombres sólo la busquen por el capital que ahora posee.

Se trata de Charlotte Rose, de 28 años, quien desde 2016 sube contenido erótico, pero hace poco tiempo renunció a su empleo como policía, pues ahora genera 200 mil dólares al mes. Sin embargo, el dinero no lo es todo. "Me preocupan los coches que tengo, de que un tipo mire eso y diga: 'Jackpot, puedo conducir supercoches y coches de lujo todos los días y vivir en una casa grande'", dijo Rose.

"La única vez que chateo con chicos es en OnlyFans, y la mayoría de ellos son chicos anónimos y sin rostro", añadió. "Los que envían fotos, siempre me pregunto si me están pescando y realmente son ellos".

Ella quiere encontrar el amor verdadero

Sin embargo, dijo que está ansiosa por encontrar el amor y que no diría que no a una cita "si llegara la persona adecuada". "Creo que en los próximos dos años, una vez que realmente me haya preparado para la vida, puedo calmarme en el frente del trabajo y centrarme en el tiempo de 'yo', y supongo que con eso puede venir un chico", declaró con optimismo.

Rose también aclaró que su cuenta de OnlyFans no es demasiado explícita, y gana millones sin exponer todo su cuerpo. "Todo el mundo asume que OnlyFans es solo porno, contra lo que no tengo nada, pero personalmente no hago ese nivel de contenido", declaró la belleza a Jam Press. "Mi página es muy light, pero funciona porque soy un nicho, muchas páginas son hardcore, pero no lo haré, me gusta que mi página sea diferente”, mencionó.

