GUERRA EN UCRANIA Conflicto Rusia-Ucrania hoy 16 de marzo: Si se extiende la guerra un 90% de los ucranianos podría caer en la pobreza

Este miércoles16 de marzo, se retoman las negociaciones, con una leve luz de esperanza después de que los funcionarios ucranianos destacaran un acercamiento en las posiciones y la posibilidad de llegar a un acuerdo con su contraparte rusa.

En el medio, los ataques de uno y otro lado no se detuvieron y se multiplicaron las acciones diplomáticas.

Bombardeos y toque de queda en Kiev

[06:07] Ataques al amanecer en Kiev causaron la muerte de cuatro personas en un edificio de 15 plantas del distrito de occidental de Sviatoshin y un herido en otra zona más céntrica, Podil, dijeron los servicios de rescate.

"Todo tembló con fuerza. Me levanté, mi hija corrió y me preguntó: '¿Estás viva?' Pero en una de las habitaciones no podíamos sacar a mi yerno y a mi nieto, así que rompimos las puertas y pudieron salir", relató Lyubov Gura, de 73 años, que vivía en el piso 11.

En la víspera, en el límite noroeste de la capital, Pierre Zakrzewski, camarógrafo de Fox News, murió, y la ucraniana Oleksandra Kuvhisnova que iba con él murieron, y su colega Benjamin Hall resultó herido, según la cadena estadounidense y medios ucranianos.

Parcialmente rodeada, Kiev vive un "momento peligroso", declaró su alcalde Vitali Klichkó, que decretó un toque de queda de 35 horas a partir de las 20:00 (18.00 GMT) en la ciudad, de la que se ha marchado la mitad de sus 3.5 millones de habitantes.

Si se extiende la guerra un 90% de los ucranianos podría caer en la pobreza

[05:39] Si la guerra en Ucrania se alarga, el país puede perder 18 años de avances económicos, con un porcentaje de hasta un 90 por ciento de la población viviendo en la pobreza o con riesgo de caer a ella en los próximos doce meses, según estimaciones publicadas por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).

Estas proyecciones, las primeras elaboradas por el PNUD sobre el impacto del conflicto, señalan que durante el próximo año casi un tercio de los ucranianos podría pasar a vivir por debajo del umbral de la pobreza, catorce veces más gente de lo que se preveía sin la guerra.

Además, otro 62 por ciento del país puede quedar en situación de alto riesgo de caer en la pobreza, señala el PNUD, que tiene una importante presencia en Ucrania. Según el estudio, el país puede perder 18 años de progresos socioeconómicos en caso de que la guerra se alargue.

2 personas heridas en el bombardeo de un edificio residencial de Kyiv

[05:26] Un edificio residencial de 12 pisos cerca del centro de Kyiv fue alcanzado por bombardeos rusos la madrugada del miércoles, provocando incendios en varios pisos, según un comunicado de los servicios de emergencia estatales de Ucrania.

El edificio en el distrito de Shevchenkivskyi se encuentra a pocos kilómetros del centro de la capital ucraniana.

La información inicial indicó que dos personas resultaron heridas en el bombardeo. Los equipos de rescate evacuaron a 37 personas del edificio, según el comunicado. Un edificio vecino de nueve pisos también resultó dañado en el ataque, agregó el comunicado.

Pakistán envía ayuda de emergencia a Ucrania

[05:11] Pakistán envió dos aviones C-130 de asistencia humanitaria a Ucrania el martes por la noche, según el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mehmood Qureshi.

Hablando en la base aérea de Noor Khan en la capital pakistaní mientras los aviones partían, Qureshi dijo que la ayuda fue enviada a pedido de la embajada de Ucrania en Islamabad.

La ayuda incluye carpas, frazadas, sacos de dormir, generadores, jabón, lavado de manos, medicinas y alimentos enlatados.

Pakistán “desea que la situación se estabilice a través del diálogo y la diplomacia”, dijo Qureshi, y agregó que la ayuda se envía sobre la base de la “larga historia de buenas relaciones de Pakistán con Ucrania”.

Boris Johnson discutirá la invasión rusa con los líderes de los EAU y Arabia Saudita

[05:01] El primer ministro británico, Boris Johnson, discutirá la creciente presión diplomática y económica sobre Rusia con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita el miércoles, según un comunicado de prensa de Downing Street.

La visita de un día de Johnson a Abu Dhabi y Riyadh es parte de los esfuerzos del Reino Unido para garantizar una acción internacional coordinada sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Se espera que los líderes discutan los "esfuerzos para mejorar la seguridad energética y reducir la volatilidad en los precios de la energía y los alimentos", según el comunicado de prensa.

Ministro de Defensa ucraniano intervendrá hoy en reunión de ministros de la OTAN

[04:49] El ministro de Defensa ucraniano intervendrá el miércoles en la reunión de ministros de esa cartera de la OTAN, según un alto funcionario de Defensa estadounidense.

Sus comentarios han sido grabados previamente, dijo el funcionario. En la reunión en Bruselas se compararán las evaluaciones del conflicto en Ucrania con las de otros aliados y socios de la OTAN y en cómo la OTAN ve "dónde están las operaciones militares de Rusia", según el funcionario.

Los ministros también examinarán lo que significa esta invasión no solo ahora, sino también "pensando en las implicaciones para el entorno estratégico y el entorno de seguridad para la Alianza Transatlántica en el futuro", añadió el funcionario.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se encuentra en la capital belga y asistirá a la reunión.

Congresistas republicanos llaman traidor a Joe Biden por negociar con Maduro

[04:31] Los congresistas republicanos por Florida (EU) María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez criticaron la "traición" del presidente, Joe Biden, a la lucha por la libertad en Venezuela por sus negociaciones con el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Según la Casa Blanca, las negociaciones tenían por objetivo hablar sobre temas como "la seguridad energética" después de que los precios del petróleo y el gas se disparasen desde el inicio de la invasión a Ucrania.

Sin embargo, tras la polémica suscitada, incluso dentro del Partido Demócrata, el Gobierno dijo este lunes que "por ahora" no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela.

Filtran que Biden anunciará fondo de asistencia de 800 mdd para Ucrania

[04:23] El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará el miércoles 800 millones de dólares en asistencia para Ucrania, según informó un funcionario de la Casa Blanca. La proclama está prevista justo cuando el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski hable con los congresistas estadounidenses.

La decisión eleva "el total (de ayuda) anunciado a mil millones de dólares solo en la última semana", dijo el funcionario bajo la condición de anonimato, según la agencia AFP.

Zelenski está listo para renovar sus pedidos de más ayuda cuando se dirija virtualmente al Congreso, en momentos en que algunos legisladores presionan a la Casa Blanca para que se involucre con fuerza en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Alarma en Japón por un misil lanzado desde Corea en Norte

[04:12] Mientras que el conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa, el Ministerio de Defensa de Japón denunció este martes que Corea del Norte parece haber lanzado un nuevo misil balístico. Tras difundirse la noticia, las autoridades surcoreanas informaron que se trató de un "error" y que el proyectil no habría causado ningún impacto ni daño.

El Gobierno japonés está intentando recolectar más información sobre lo ocurrido y, de momento, estiman que podría tratarse de un ensayo destinado a probar tecnología de misiles balísticos intercontinentales (ICBM).

En tanto, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur precisó, en un comunicado, que "Corea del Norte disparó un proyectil no identificado desde la zona de Sunan sobre las 09:30 de hoy (00:30 GMT), pero presumiblemente ha fallado inmediatamente después del lanzamiento".

Cruz Roja colabora con la evacuación de civiles de Sumy

[04:01] El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) junto con la Cruz Roja de Ucrania se encuentran desplegados en la ciudad de Sumy donde realizan labores de ayuda para facilitar el paso seguro de los miles de civiles que abandonan la ciudad.

La operación conjunta que se lleva a cabo consta de dos convoyes de unos 80 camiones que salen de Sumy, ubicada en el extremo nororiental de Ucrania, con destino a la ciudad de Lubny, ubicada a unos 200 kilómetros al oeste.

Sumy ha sido bombardeada en varias ocasiones por las fuerzas rusas y es vecina a Járkov, segunda ciudad más importante de Ucrania y también objetivo de numerosos ataques desde el inicio de la guerra.

