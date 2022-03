Abuelita fitness revela el secreto de su sensualidad: ejercicio y 150 huevos al mes

Andrea Sunshine no es la típica abuelita que se pasa el día tejiendo en una mecedora o que usa un bastón para apoyarse al caminar; de hecho invierte gran parte de su tiempo en el gimnasio para permanecer en forma y lucir un cuerpo envidiable.

Con tatuajes y cabello largo y rubio, esta mujer de 53 años está extremadamente en forma al tener los abdominales más tonificados que alguien de la mitad de su edad. Sunshine es una abuela joven, divorciada y con dos hijos, pero pasa gran parte de su tiempo en un gimnasio de Londres.

La mujer, mitad holandesa, mitad brasileña, declaró para Jam Press que mantiene una estricta rutina de salud y ejercicio, siguiendo una dieta saludable. Su conteo calórico diario a veces puede alcanzar hasta las 3 mil 500 calorías en seis a ocho comidas.

Ella opta por mantenerse alejada de las verduras dulces como las zanahorias y la calabaza, así como de la sal y el aceite. A pesar de llevar una magnífica dieta, Sunshine atribuye su cuerpo fuerte a comer hasta 150 huevos por mes.

En cuanto al ejercicio, Andrea tiene una rutina muy estricta, donde mínimo se ejercita 3 horas, pero a veces se queda en el gimnasio todo el día para hacer hasta ocho horas de ejercicio.

Por otro lado, aseguró que muchos hombres que la pretenden y la abordan en el gimnasio tienen menos de 25 años, y muchos otros tienen entre 30 y 35 años.

“Los hombres jóvenes están enamorados de las mujeres maduras atractivas, así que me coquetean todo el tiempo”, dijo Sunshine. “No me gusta la atención. Cuando estoy en mi sesión, odio que me molesten”.

Sin embargo, el arduo trabajo de la abuelita soltera ha valido la pena, ya que ha competido contra mujeres de la mitad de su edad en competencias de físico, habiendo terminado entre los cinco primeros en un punto.

“Hay un estigma de que con el avance de la edad de las mujeres, solo deben dedicarse al cuidado del hogar y la familia. Es posible hacer ambas cosas”, explicó Sunshine.

SIGUE LEYENDO

Mujer denuncia a su expareja por abusos y violencia económica; era manipulada para comprarle gadgets y videojuegos

"¡Te están mintiendo!": valiente mujer irrumpe en la televisión rusa y pide el fin de la guerra