Conflicto Rusia Ucrania hoy 1 de marzo: Biden afirma que Putin subestimó respuesta occidental tras invasión

[16:43] El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmará el martes 1 de marzo ante el Congreso que el mandatario ruso, Vladimir Putin, subestimó la poderosa respuesta que la invasión de Rusia a Ucrania provocaría en las naciones occidentales, que impusieron fuertes sanciones a la economía rusa.

"Rechazó los esfuerzos diplomáticos. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podía dividirnos internamente. Putin estaba equivocado. Estábamos listos", sostendrá Biden, según comentarios publicados antes de su discurso anual sobre el Estado de la Unión.

FIA autoriza que pilotos rusos compitan con bandera neutral

[14:30] Los pilotos rusos o bielorrusos podrán participar bajo bandera neutral en las competiciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), anunció este martes 1 de marzo la instancia, una decisión que afecta directamente a Nikita Mazepin, único piloto ruso en la Fórmula 1.

"Ninguna competición internacional tendrá lugar en Rusia o en Bielorrusia hasta nueva orden" y "ninguna bandera, símbolo o himno de Rusia/Bielorrusia será utilizado en las competiciones internacionales hasta nueva orden", indicó además la FIA, que explicó que actúa "conforme a las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional" después de la invasión rusa de Ucrania.

"Los pilotos, los participantes individuales y los responsables rusos/bielorrusos sólo participarán en las competiciones internacionales a título neutral y bajo la bandera de la FIA", se puede leer en el comunicado de la FIA.

La FIA dio por buena la "anulación" del Gran Premio de Rusia de F1 que debía disputarse el 25 de septiembre, una decisión ya anunciada por Fórmula 1, promotor del campeonato, la semana pasada. En tanto, el futuro de Nikita Mazepin (Haas) en F1 sigue siendo incierto, ligado particularmente a la suerte de la colaboración entre la escudería Haas y su patrocinador principal, el grupo ruso Uralkali.

Canadá enviará misiles y armas a Ucrania

[14:00] Decenas de personas murieron ayer y centenares resultaron heridos en un ataque ruso con misiles contra barrios residenciales de Járkov, ciudad ucraniana a unos 35 kilómetros de la frontera con Rusia, denunció el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Antón Gueráschenko.

Mientras tanto, Ucrania dio a conocer que acogía con satisfacción la decisión del Corte Penal International (CPI) de La Haya de iniciar una investigación sobre la invasión rusa de Ucrania, indicó el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergi Kyslytsya.

Mientras tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que su país enviará misiles y armas antitanque a Ucrania para ayudarla a enfrentar la invasión de Rusia, pero no desplazará tropas a la zona del enfrentamiento. Las negociaciones en Bielorrusia entre rusos y ucranianos empezaron con un solo logro: concertaron seguir dialogando. También el presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene abierta una línea de comunicación directa con Vladimir Putin.

Presidente de Ucrania listo para las negociaciones con Putin

[13:50] El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, se declaró listo para negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el fin de la operación militar que el ejército ruso iniciara el pasado jueves 24 de febrero y que hasta ahora mantiene en territorio ucranio. Así lo declaró el mandatario durante una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN.

"El mundo ya entiende que es necesario sentar al presidente ruso a la mesa de negociaciones mientras están dispuestos a sentarse con ellos, y yo también", declaró Zelenski, quien además señaló que hasta el momento no ve nada concreto en los resultados de las negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa realizadas en Bielorrusia el día de ayer.

No obstante, el mandatario subrayó la necesidad de compromisos para que continúe el diálogo: "Todavía no siento (...) ningún resultado concreto de este primer encuentro. Solo hay una cosa: el 1% de probabilidades de que vuelvan a reunirse y hablen de algunos pasos a seguir", aseguró el presidente de Ucrania.

Alto tribunal de ONU convoca a Ucrania y a Rusia para el 7 y 8 de marzo

[13:35] La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará audiencias los próximos 7 y 8 de marzo para escuchar la demanda interpuesta por Ucrania contra Rusia en la que acusa a Moscú de haber perpetrado actos de genocidio.

“Las audiencias se dedicarán a la solicitud de medidas cautelares presentada por Ucrania”, dijo hoy el alto tribunal de la ONU en un comunicado. El equipo de abogados de Kiev intervendrá el 7 de marzo para denunciar a Moscú en base a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países. Los letrados de Moscú contestarán un día después, el 8 de marzo.

“Los representantes de las partes en el caso participarán personalmente o por videoconferencia”, dijo la corte, por lo que desconoce aún qué autoridades de Kiev y Moscú estarán presentes en el Palacio de la Paz, la sede de la CIJ en La Haya.

ONU denuncia el uso de armamento pesado contra ciudades ucranianas

Ataque a los medios informativos de Ucrania en Kiev. FOTO: Especial

[12:41] La ONU denunció este martes el aumento de los ataques contra civiles en la invasión rusa de Ucrania y expresó su preocupación por el uso de armamento pesado contra ciudades del país.

"El secretario general (António Guterres) está muy preocupado por el uso de armas pesadas contra centros urbanos en Ucrania. Estas armas pueden tener un impacto horrible en la población civil", señaló su portavoz, Stéphane Dujarric, durante su conferencia de prensa diaria.

Dujarric señaló que con las muertes de civiles y los daños a infraestructuras civiles que se han conocido en las últimas horas queda cada vez más claro "el costo humano" que está teniendo el conflicto.

Hasta ahora, a fecha 28 de febrero, Naciones Unidas había contabilizado la muerte de 136 civiles en ataques, pero Dujarric aseguró hoy que se teme que la cifra real sea mucho más alta.

Turquía descarta imponer sanciones a Rusia y prefiere "mantener puentes"

[11:28] Turquía no prevé imponer sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, para no perjudicar sus propios intereses y para mantener abiertos canales de comunicación con Moscú que faciliten una salida negociada, aseguró este martes el Gobierno turco.



"Tiene que haber alguien que pueda hablar con Rusia. ¿Quién lo hará si todos cortan los puentes? No planeamos un paquete de sanciones, porque queremos mantener abierto este canal", dijo el portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, en una entrevista en la emisora CNNTürk.



Kalin admitió también que tanto la importación del gas ruso como la importancia del turismo ruso en Turquía eran factores para descartar sanciones. El portavoz reiteró que Turquía seguirá aplicando las normas de la Convención de Montreux, que regula el paso por el estrecho que une el Mar Mediterráneo y el Mar Negro.

Rusia bombardea la torre de televisión de Kiev

[10:43] Cinco personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en el bombardeo ruso de esta tarde contra la torre de televisión de Kiev, informó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en su página de Facebook.

Antes de lanzar el ataque, el Ministerio de Defensa ruso advirtió de que iba a atacar los centros de información y propaganda en Kiev y pidió a los residentes de las casas cercanas que las abandonaran.

Canadá pide a CPI que investigue a Rusia por crímenes de guerra

[10:26] La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Mélanie Joly, anunció este martes que Canadá solicitará formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la invasión rusa de Ucrania por posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Joly, que se encuentra en Ginebra (Suiza) donde participó en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunció en declaraciones a los medios que Canadá hará efectiva hoy esta solicitud.

La petición de Canadá se produce pocas horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusara a Rusia de crímenes de guerra y "terrorismo de Estado" tras una serie de ataques en la ciudad Kharkiv, la segunda mayor de Ucrania.

EU se pregunta si Rusia puede seguir ocupando un lugar en Consejo de DH de la ONU

Dmitri Medvédev envió un fuerte mensaje a Europa, con tono amenazante. FOTO: Especial

[09:43] Estados Unidos lanzó hoy en el Consejo de Derechos Humanos la pregunta de si Rusia, que ha invadido y comenzado una guerra en Ucrania, puede seguir siendo miembro de este órgano, cuyo rol principal es la promoción y defensa de los derechos fundamentales en el mundo.

"Uno puede preguntarse si a un Estado miembro de la ONU que intenta tomar el control de otro Estado miembro de la ONU, mientras comete terribles abusos de los derechos humanos y causa un sufrimiento humano masivo, se le debe permitir que permanezca en este Consejo", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un videomensaje al Consejo de Derechos Humanos que se reúne en Ginebra.

Denunció que "hora a hora" aumentan las denuncias de violaciones del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos por parte de Rusia en su ofensiva en Ucrania.

España envía 150 militares a Letonia para reforzar la frontera con Rusia

[09:29] España enviará 150 militares a Letonia para reforzar la frontera rusa, que se sumarán a los 350 efectivos españoles desplegados en ese país dentro del batallón multinacional de la OTAN como instrumento de disuasión frente a Rusia.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los planes de respuesta para preservar la paz y la seguridad, aprobados por todos los países miembros de la OTAN tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, informó este martes el Ministerio español de Defensa en un comunicado.

Los 150 militares se unirán próximamente a las labores que vienen llevando a cabo los casi 350 hombres y mujeres actualmente desplegados en Letonia.

Solo el anuncio de las sanciones a Rusia ya tiene efecto: G7

[09:15] Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a los siete países más industrializados del mundo, constataron este martes en un encuentro virtual -con el ucraniano Sergei Mashenko como invitado- que las sanciones a Rusia por la agresión a Ucrania ya están teniendo efecto.

"El solo anuncio de las sanciones, en especial las que afectan al Banco Central y a los bancos rusos, está teniendo efecto", dijo el ministro alemán de Finanzas, Chistian Lindner, que presidió la reunión.

"El rublo está cayendo en picado, el presupuesto de guerra de Vladimir Putin está sufriendo duros golpes. Estamos logrando que las sanciones tengan una repercusión máxima sobre Rusia y mínima sobre nosotros", añadió.

Rusia amenaza a Europa con convertir la guerra económica en una "guerra real"

[08:15] Este martes 1 de marzo el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, publicó en Twitter un fuerte mensaje dirigido a aquellos países que han implementado sanciones económicas su país debido a la invasión militar que ha desarrollado desde hace seis días.

"Hoy, algún ministro francés ha dicho que declararon una guerra económica a Rusia. ¡Cuidado con la lengua, señores! Y no olvide que en la historia humana, las guerras económicas a menudo se convirtieron en guerras reales," escribió el político ruso en esta red social. Su mensaje fue leído como una amenaza directa contra Europa como respuesta a estas sanciones económicas.

Reino Unido suma a sus sanciones al mayor banco de Rusia, el Sberbank

Daños causados por los intensos bombardeos rusos. FOTO: Especial

[07:41] El gobierno de Reino Unido anunció este martes que agregó al mayor banco de Rusia, Sberbank, a la lista de entidades rusas sancionadas en respuesta a la invasión de Ucrania y advirtió que las consecuencias no harán más agravarse para el Kremlin.

Esta decisión del ejecutivo de Boris Johnson tiene lugar luego de que el lunes afirmase que congelaría los activos de todos los bancos rusos "en los próximo días" y ordenase el cierre de los puertos británicos a los barcos de ese país.

Zelenski pidió vetar el acceso de Rusia a todos los puertos y aeropuertos del mundo

Los ataques por parte de las milicias rusas no cesan. FOTO: Especial

[07:28] El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó el martes a vetar a Rusia de "todos los puertos" y "aeropuertos del mundo" en represalia por la invasión de Ucrania.

"Hay que cerrarle la entrada a un Estado así en todos los puertos, todos los canales y todos los aeropuertos del mundo", declaró Zelenski en un video publicado en Facebook, en el que también pedía a la comunidad internacional que "considere el cierre total del cielo a los misiles, aviones y helicópteros rusos".

Bulgaria, Polonia y Eslovaquia suministrarán 70 aviones de combate a Ucrania

Civiles buscan proveerse de alimentos e insumos. FOTO: Especial

[07:15] Fuentes de la Armada de Ucrania develaron en su perfil de la red social Facebook que Bulgaria, Polonia y Eslovaquia (miembros de la OTAN) suministrarán a ese país unos 70 aviones de combate.

Se trata de unos 14 aviones de ataque Su-25, junto con 16 cazas MiG-29 entregados a Kiev por Bulgaria; en tanto Polonia y Eslovaquia le suministran 28 y 12 MiG-29 respectivamente. Según detalla el ente militar, dichas aeronaves pueden estacionarse en aeródromos polacos desde donde los pilotos ucranianos "cumplirán sus tareas combativas".

Google anuncia el bloqueo de los canales de YouTube de RT y Sputnik

[06:20] La compañía multinacional Google anunció el bloqueo de los canales de YouTube vinculados a los medios de comunicación rusos RT y Sputnik en Europa. De igual manera trascendió que las cuentas de los medios rusos controlados por el Gobierno, incluidos los propios RT y Sputnik, fueron bloqueadas en la red social de TikTok en todo el territorio de la Unión Europea.

Estos anuncios se producen luego de que la tecnológica Meta confirmara que restringirá en sus redes sociales -que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp- el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, a petición de dicho bloque regional.

El éxodo “más grande” desde la guerra de los Balcanes

[05:20] Naciones Unidas ha cifrado este lunes en cerca de 520 mil los refugiados que ha dejado hasta ahora el conflicto en Ucrania, el éxodo “más grande dentro de Europa” desde la guerra de los Balcanes. Además, alertaron de que este número se podría incrementar en los próximos días.

”Esta cifra ha ido aumentando exponencialmente, hora tras hora, literalmente, desde el jueves”, dijo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y añadió: “He trabajado en crisis de refugiados durante casi 40 años y rara vez he visto un éxodo de personas tan increíblemente rápido, seguramente el más grande dentro de Europa desde las guerras de los Balcanes”.

Polonia acogió a gran parte de ellos, unos 281 mil 300, según los últimos datos de ACNUR. En Polonia, donde ya vivían 1.5 millones de ucranianos antes de la ofensiva rusa, la gente se organiza en las redes sociales para recaudar dinero y medicamentos y también ofrecen viviendas, comida, trabajo o transportes gratuitos a los refugiados.

Donetsk, destruida tras bombardeos ucranianos

[05:12] Se difundieron una serie de imágenes que muestra cuán destruida quedó la región Donetsk tras los bombardeos ucranianos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la semana pasada la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, tras lo que ordenó la entrada de fuerzas rusas en las mismas. Posteriormente, ordenó una ofensiva a gran escala contra Ucrania.

Decenas de muertos en los ataques a Sumy y Jarkóv

[04:51] Las autoridades de Ucrania denunciaron que hubo decenas de muertos tras los ataques realizados por parte del ejército de Rusia contra las ciudades ucranianas de Sumy y Járkov. Las fuerzas armadas de Ucrania y Rusia sufrieron pérdidas en el ataque de Moscú a la ciudad ucraniana de Sumy, en el noreste del país. El portal web ucraniano Antikor informó de la posibilidad de que haya 70 muertos en el bando ucraniano y “un gran número” de muertos en el ruso.

Además, la agencia de noticias ucraniana Unian dijo que el ejército ucraniano en la ciudad de Sumy había destruido unos 100 vehículos militares rusos. Por otro lado, las autoridades de Járkov precisaron cuáles fueron las pérdidas causadas tras un ataque por parte del ejército de Rusia contra la segunda ciudad más poblada del país. ”Nueve personas han muerto, 37 han resultado heridas y 87 edificios residenciales han quedado dañados por los bombardeos rusos”, detalló el alcalde de Járkov, Igor Terekhov.

Ya son más de 6 mil 400 los detenidos en las protestas en Rusia

[04:15] Al menos 413 personas fueron detenidas este lunes en Rusia durante las protestas contra la guerra en Ucrania, lo que eleva a 6.440 el número de personas arrestadas desde que comenzaron las manifestaciones el jueves. Alrededor de la mitad de las detenciones, 3.126, se produjeron en Moscú, mientras que 2.084 personas fueron arrestadas en San Petersburgo, según informó el portal de derechos civiles OVD-Info, tal y como recoge la agencia.

Japón anunció sanciones a Putin y otros funcionarios

[04:33] El gobierno de Japón informó hoy que resolvió imponer un conjunto de sanciones a personas y organizaciones rusas, incluido el presidente Vladimir Putin, en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania.

Las penalidades implican el congelamiento de los activos que Putin y un grupo de funcionarios rusos tuvieran eventualmente en el país, dijo la cancillería japonesa en un comunicado.

Las medidas alcanzan al canciller ruso, Serguei Lavrov; al ministro de Defensa, Serguei Shoigu; al vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Valeri Guerasimov, entre otros.

Extenso convoy ruso a solo 24 kilómetros de Kiev

[04:01] El alcalde de Kiev alertó a la población sobre una posible avanzada nocturna de las tropas rusas. Imágenes satelitales muestran un inmenso convoy de 64 kilómetros de largo a solo 24 kilómetros de la capital. Las principales empresas de comunicación y entretenimiento se suman a la cruzada de Washington.

El enorme convoy militar hacia Kiev, hace temer a las autoridades de Ucrania una estrategia para rodear y asaltar la capital y otras grandes ciudades del país. Imágenes de satélite de la empresa estadounidense Maxar captaron una columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería a unos 25 kilómetros al noroeste de la capital, objetivo principal de esta ofensiva que ha provocado una ola de sanciones contra Moscú.

En las primeras horas de la mañana del martes, el ejército ruso llegó a las puertas de Jersón, según Igor Kolikhayev, alcalde de la ciudad en el sur de Ucrania. "El ejército ruso está instalando puestos de control en las entradas de Jersón. Es difícil decir cómo evolucionará la situación", escribió el alcalde en Facebook.

