Un niño de cuatro años murió por un disparo en la cabeza: encontró la pistola de su papá escondida en el auto

Un pequeño de cuatro años murió a causa de un disparo accidental en la frente luego de que encontrara el arma de su padre escondida en el asiento trasero de su automóvil; los hechos ocurrieron la noche del sábado 29 de enero en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Jarion Walker se encontraba en la parte de atrás con sus dos hermanitos de un año y año 10 meses, cuando halló la pistola, informaron The Times-Picayune/The New Orleans Advocate. Todo ocurrió en presencia de la mamá de los menores, quien admitió que estaba en los asientos delanteros fumando marihuana con otra persona.

El niño se apuntó en la frente con el arma y jaló el gatillo. Su mamá y la persona con la que estaba escucharon el disparo y llevaron de inmediato al pequeño a un hospital local para atenderlo; desgraciadamente ahí perdió la vida, informaron las autoridades del condado de Jefferson Parish.

En un inicio, la policía no creyó que se hubiera tratado de un accidente, por lo que investigaron la posibiidad de que la mamá, su acompañante o cualquiera de los dos niños que acompañaban a la víctima hubieran sido los que dispararon el arma. "No pensamos que fuera posible que un niño de cuatro años manipulara un arma para poder dispararla en el ángulo por el que entró la bala", dijo en conferencia de prensa el alguacil Joseph Lopinto.

Confirmaron que fue un accidente

Sin embargo, fue el mismo Lopinto quien dio a conocer esta semana los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Jarion Walker, así como el informe de balística, en los que se confirmó que el disparo fatal fue lo que le provocó la muerte al menor de edad. Asimismo, quedó sentado que la herida fue autoinflingida, pero de forma accidental.

De acuerdo con medios locales, hasta ahora no ha habido detenidos por la muerte de Jarion Walker. El alguacil dijo que no lo consideró apropiado debido a que la familia está pasando por un fuerte duelo tras la muerte del niño. "Acaban de perder a un hijo, y se nota que no fue intencional", precisó Lopinto.

A raíz de este terrible accidente que le valió la vida a un pequeño de apenas cuatro años, la autoridades hicieron un llamado a los padres que tengan armas a que no las dejen en sus automóviles o al alcance de los menores; "este tipo de muertes ciertamente se puede prevenir", advirtió el funcionario.

