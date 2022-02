Uganda: un ejemplo en política de refugiados

Cuando alguien menciona “refugio”, lo primero que suelen pensar es “Europa del Este”. Esto gracias a la cobertura mediática y a los esfuerzos que se destinan a la región ante la crisis que atraviesa. Si bien los desplazamientos forzados son importantes en todo el mundo, como en cualquier otro tema, el centro de atención suele estar en Occidente. Para quienes no están familiarizados con la región africana podría resultar sorprendente que un país de este continente posea una política de refugiados integradora exitosa. Desde 1999, Uganda incorporó una política de refugiados basada en la autosuficiencia, que busca que los refugiados tengan una buena calidad de vida.

Hasta 2020, de los 26.4 millones de refugiados en el mundo, 1.4 millones se encontraban en Uganda. Esto lo convierte en el principal país receptor del continente africano y el cuarto a nivel internacional. Debido al gran flujo de personas que entran al país, Uganda buscó una política que no solo ayudara a los llegados, sino que también beneficiara a su economía. Así, dejó de lado la concepción que se suele tener de los refugiados como “cargas” y, en su lugar, los considera activos que contribuyen al Estado. Otra característica que lo diferencia de los demás países del mundo es que, en lugar de que los refugiados vivan en campos, se les provee de una porción de tierra y un “kit de inicio” con semillas y herramientas para que puedan cultivar sus propios alimentos. Además, se les permite moverse y trabajar libremente, aunque la ayuda de la ACNUR y el gobierno solamente se da en los asentamientos. Los refugiados también pueden asistir a la escuela y hacer uso de las clínicas de salud que están financiadas por organizaciones de ayuda. No obstante, aún tienen restricciones: no poseen integración legal completa (por ejemplo, no pueden adquirir nacionalidad) y no se les permite establecer “estructuras permanentes”.

Las consecuencias positivas de esta política para Uganda es que ha aportado mucho a su economía. Dado que los refugiados son consumidores y productores a la vez, se han creado nuevos mercados. De igual manera, Uganda ha recibido inversión extranjera que aporta a su desarrollo. Por ejemplo, se ha invertido en infraestructura, como nuevos caminos y equipamiento de instituciones estatales. Sin embargo, también ha tenido consecuencias negativas, principalmente entre la población nacional. Los locales han reportado que el desarrollo de infraestructura ha alterado las ciudades hasta dejarlas irreconocibles. Aunado a esto, los nacionales consideran injusto que los servicios provistos por las organizaciones de ayuda son superiores a los provistos por el Estado. En cuanto a la tierra, los granjeros nacionales aseguran que no disfrutan de la misma “red de seguridad” que los refugiados. También hay disputas entre los límites de la tierra destinada a los refugiados y la que pertenece a los nacionales, pues se acusan entre ellos del uso no autorizado de la tierra.

El hecho de que se otorgue a los refugiados una parcela de tierra para cultivar, la oportunidad de trabajar, servicios de salud y educación permite que, en el momento en el que regresen a su país de origen, puedan continuar con su vida normal. No obstante, considero que, si el país de origen no tiene una estrategia que permita su correcta reinserción, los esfuerzos realizados por los países de acogida habrán sido en vano. Estoy consciente de que no todos los países cuentan con parcelas de tierra disponibles para que los refugiados los cultiven, pero sí creo que el terreno de los campos de refugiados podría ser utilizado por los Estados para establecer lugares de trabajo para ellos.

Ante la crisis de COVID-19, encontraron una manera de que los refugiados continuaran trabajando. Si bien el gasto que representan los refugiados para Uganda es relativamente bajo, necesita de la ayuda humanitaria para continuar con su política de refugio. La ayuda humanitaria no es suficiente y los recursos son escasos. Es decir, si el ACNUR continúa con un financiamiento tan bajo para Uganda, no podrá continuar solventando la presencia de tantos refugiados en su país. Sería interesante hacer un estudio del impacto económico que los refugiados representan para Uganda, pero ese será tema de otra investigación.