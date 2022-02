Migración: Hermanxs llamando a la puerta

Mientras redacto y lees estas líneas miles de personas se ven obligadas a huir de sus hogares porque sus naciones han sido reducidas a escombros y miseria.

Otros miles ya se encuentran en algún punto del tortuoso y largo viaje con destinos inciertos, atravesando un sin fin de adversidades inimaginables que constantemente laceran sus cuerpos y su dignidad.

“Nadie deja su hogar a no ser que su hogar sea la boca de un tiburón” Warsan Shire citado por Amnistía Internacional Cataluña, 2018.

¿Por qué dejar lo conocido?

A lo largo de su travesía tienen que tomar decisiones que jamás imaginaron: correr para alcanzar trenes en movimiento a los que han tenido que subirse como pueden, arriesgándose a perder las piernas en el intento, alimentarse de limón y sal durante días porque no existe nada más que comer, dormir amarradxs encima de una bestia en movimiento que con cada curva amenaza con tirarles al vacío y con ello toda esperanza, cargar con preservativos ante el riesgo de tener a una veintena de hombres entre las piernas que te ven como un simple juguete para sus depravados deseos, presenciar la muerte de un niño entre tus brazos quien fallece de inanición con los ojos abiertos mientras observa el hondo cielo, escalar paredes con alambres de púas que desangran las manos y los brazos en el intento de llegar al otro lado, esquivar balas, cruzar ríos con lxs hijxs sobre los hombros para no morir ahogados, atravesar desiertos con ámpulas abiertas en los pies y sin gota de agua, esforzarse por mantener los ojos y los sueños despiertos.

¿Por qué alguien decidiría emprender un viaje tan trágico?, ¿Por qué abandonaría su tierra cargando la vida sobre sus espaldas?, ¿Por qué un padre le daría un beso de despedida a su hija mientras duerme sin la certeza de volverla a ver?, ¿Por qué una persona descansaría sobre los helados rieles de un tren con la cabeza apoyada en el estómago de su compañero que tiembla de frío?, ¿Por qué? Definitivamente no por gusto.

En busca de una nueva seguridad

Tal como nos recuerda la poeta y migrante somalí Warsan Shire: “tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a no ser que el mar sea más seguro que la tierra”. Ninguna persona optaría por dejar su hogar y caminar con la muerte acechando a cada paso a no ser que sea la última opción para sobrevivir.

Desafortunadamente el tortuoso viaje no termina con la llegada al destino porque encima de todas las desgracias por las que han tenido que atravesar, las personas migrantes son recibidas con agresiones e insultos al ser percibidxs como extrañxs, a quienes se les atribuyen una serie de prejuicios y estereotipos completamente infundados que distorsionan la realidad, negándose a reconocer la humanidad que nos hermana.

La incertidumbre del futuro

Lamentablemente, vivimos en una sociedad indiferente ante las desgracias que acontecen en el mundo y preferimos asumir una actitud indolente frente al sufrimiento ajeno porque nos negamos a reconocer nuestra propia vulnerabilidad e insoportable incertidumbre existencial.

Como última reflexión les comparto que son tiempos muy inciertos donde reina la incertidumbre sobre el futuro de la humanidad ante problemáticas globales que anuncian aceleradamente una consecución de tragedias de dimensiones desconocidas. Nuestra casa común está en llamas y tarde o temprano sus flamas nos van a alcanzar a todxs, amenazando la existencia de nuestras naciones, yo me pregunto ¿si cuando llegue el momento, me gustaría que me recibieran como hermanx o extrañx cuando llame a la puerta?

IL