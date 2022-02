Latinos, blancos y asiáticos necesitamos equidad, asegura mexicana que busca gobernar Texas

Joy Díaz, candidata demócrata para gobernadora en el estado de Texas nacida en México, dijo que entre México y Estados Unidos nunca ha habido una relación de absoluto respeto.

En entrevista con Gabriela Tlaseca en Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, señaló que está sorprendida de que a pesar de ser uno de los puntos más ricos de todo el mundo, tenga el tipo de problemáticas que actualmente enfrenta.

"Las leyes son muy confusas, en momentos en que la economía está baja, traemos a gente de todo mundo, y cuando está bien, no queremos a nadie, entonces necesitamos constancia en la ley, paciencia, y organizarnos, qué le toca a Texas, qué le toca al gobierno federal, podemos negociar con México", indicó.

Al ser una persona bicultural, Díaz aseguró que su candidatura busca que haya una relación de respeto entre ambas naciones.

Díaz, quien nació en Michoacán y actualmente tiene 45 años, comentó que en la frontera nadie sabe lo que debe hacer, porque el actual gobernador decidió tomar asuntos federales que no le corresponden a Texas.

Respecto al aborto, Diaz aseguró estar a favor de la salud de las mujeres, ya que son el 50.3 por ciento de la población en el estado.

"Cuando una mujer, su salud se ve en riesgo, tiene que terminar su embarazo, eso me pasó a mí, tuve que terminar con un embarazo que me estaba matando, pero un aborto me salvó la vida, pero actualmente tenemos leyes que pondrían en riesgo la vida de las mujeres y multarían a los doctores por 10 mil dólares y a cualquier persona que te ayude", explicó.