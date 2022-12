VIDEO | La tremenda pelea que protagonizaron dos hombres en el gimnasio: nadie se atrevió a detenerlos

En redes sociales se ha hecho popular un clip que muestra un episodio de violencia registrado dentro de las instalaciones de un gimnasio. En el clip, que ha causado controversia e indignación entre los internautas, se observa la cruel forma en la que dos hombres se golpean sin que nadie intervenga para frenar la bochornosa situación que asustó a los testigos.

Los hechos ocurrieron en un gimnasio llamado “Fitness Connection”, en Estados Unidos. La agresión fue documentada y compartida en redes sociales por personas que se encontraban en el centro deportivo al momento de los hechos; en los clips virales se observa que dos hombres comenzaron una violenta pelea dentro de un gimnasio, ante la mirada impotente de otros usuarios del establecimiento, los sujetos se soltaron puñetazos, patadas y rodillazos.

Se desconocen los motivos por los cuales inició el enfrentamiento. Foto: Captura de pantalla.

Mientras los hechos son documentados, se puede escuchar la voz de la persona que está grabando el video, quien se acerca a preguntar si se trata de algún tipo de juego, no obstante, los hombres no le prestan atención y continúan intercambiando golpes durante más de un minuto, dejando en claro que no es una broma ni están practicando algún nuevo deporte. Personas que se encontraban en el lugar se enfocan únicamente en observar la pelea sin hacer el mínimo esfuerzo por intervenir o detener las agresiones.

“Yo pensé que estaban jugando”, se escucha decir a una mujer en el clip. La persona que documentó la agresión detalla que desconoce las razones por las cuales inició la pelea, pero admite que los hechos llamaron la atención de todos los testigos que se encontraban en el gimnasio, quienes se acercaron para ver lo que estaba ocurriendo, pero decidieron no arriesgar su integridad física y optaron por no intervenir en la discusión.

Finalmente, en el video se observa que un grupo de varios hombres detuvieron la pelea hasta que uno de los dos involucrados pareció haber ganado el enfrentamiento; la persona que se mostró superior a su oponente detuvo el ataque luego de que golpeó en la cabeza a su contrincante en repetidas ocasiones. Cuando fue evidente que había un “ganador”, cuatro hombres decidieron intervenir y en pocos segundos consiguieron separarlos y poner fin a la pelea.

La pelea ocurrió dentro de las instalaciones del centro deportivo. Foto: Pixabay

En los comentarios del video, algunas personas escribieron que los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre en un gimnasio de Estados Unidos, pero quienes estuvieron involucrados en la pelea optaron por no revelar la ubicación exacta con el objetivo de no perturbar la tranquilidad de sus usuarios.

Cabe destacar que un hecho similar ocurrió en un gimnasio de Guatemala, donde dos mujeres se agarraron a golpes por no querer compartir una máquina del establecimiento enfocada en hacer ejercicios para pierna. Los hechos fueron grabados y compartidos a través de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

