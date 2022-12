Rusos tratan de revivir virus zombies en sus laboratorios

Científicos del laboratorio Vector de Rusia están extrayendo virus de la Edad de Piedra de mamuts lanudos con el fin de experimentar con ellos. Sin embargo, los investigadores y expertos temen que exista una posible fuga de este tipo de microorganismos que terminen por desencadenar otra pandemia mundial. Estas alarmas iniciaron cuando los especialistas empezaron a desenterrar cuerpos de mamíferos muertos en un esfuerzo por "volverlos a despertar". Ahora se cree que los patógenos se han conservado durante milenios en algunos de sus restos congelados, aunque no son exclusivos de este tipo de animales, pues se cree que también se pueden encontrar en otras especies extintas en el noreste de Siberia. Cabe destacar que estos "paelovirus" no nos son familiares, pues ninguno habita actualmente la Tierra, al menos no vivo.

El mamut lanudo, elefante lanudo o mamut de la tundra es una especie de género extinto de la familia de los elefántidos que probablemente se extinguió debido al cambio climático. FOTO: Especial

Esto es lo que sabemos de "la resucitación" de los "virus zombies"

El proyecto, que está siendo llevado a cabo por el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología de Rusia, conocido como Vector, tiene como objetivo extraer material celular que contiene dichas enfermedades y experimentar con los virus en el laboratorio. Una de las sucursales del instituto de estudio es una antigua instalación de armas biológicas que, en abril de 1979, liberó inadvertidamente esporas de ántrax. El brote mató a, al menos, 66 personas. Pero las autoridades soviéticas negaron que el incidente hubiese ocurrido. Mientras tanto, en 2004, una investigadora contrajo ébola accidentalmente al pincharse con una aguja que contenía el patógeno.

El Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología de Rusia alberga al menos 59 laboratorios de máxima seguridad en todo el mundo. FOTO: 1NSK.ru

Cabe destacar que Vector alberga actualmente 59 laboratorios biológicos de máxima seguridad en todo el mundo. Expertos internacionales, están preocupados por el impacto de los nuevos experimentos, incluido Jean-Michel Claverie, profesor titular emérito de Genómica y Bioinformática en la Facultad de Medicina de la Universidad de Aix-Marseille en el Laboratorio de Información Estructural y Genómica, una unidad del Centro Nacional de Investigación de Francia (CNRS). Este hombre dirigió un equipo involucrado en revivir un virus 'zombi' siberiano que había permanecido congelado bajo el lecho de un lago durante 50 mil años años. Sin embargo, el profesor dijo que su trabajo se centra solo en patógenos que podrían infectar amebas unicelulares y no en animales o humanos.

Estos animales no son los únicos que podrían albergar los famosos "virus zombies". También se encuentran en otro tipo de restos, tanto animales como humanos. FOTO: Nina Sleptsova del Servicio de Prensa NEFU

Él describió la investigación de Vector como "terrible", dijo que estaba totalmente en contra del proyecto y que era sumamente arriesgado experimentar con este tipo de microorganismos dado que nuestro sistema inmune nunca ha tenido que lidiar con este tipo de virus, al menos no actualmente.

"Estoy totalmente en contra. Es muy, muy arriesgado. Nuestros sistemas inmunológicos nunca se han encontrado con este tipo de virus. Algunos de ellos podrían tener 200 mil o incluso 400 mil años. Pero los virus antiguos que infectaron a animales o humanos aún podrían ser infecciosos". Añadió que en temas de "cuán segura es la rama de investigación" la realidad es que "no estaría muy seguro de que todo esté actualizado".

Aunque el riesgo de experimentación en los laboratorios es latente, la capa de suelo permanentemente congelado no siempre está cubierto de hielo y podría liberar patógenos de la Edad de Piedra. FOTO: Nina Sleptsova del Servicio de Prensa NEFU

Aunque el riesgo es latente en los laboratorios, no es la única amenaza

Los científicos rusos podrían descubrir en los antiguos páramos del Ártico este tipo de patógenos de la Edad de Piedra y tratar de revivirlos, pero existe otra arista que podría desencadenar el mismo resultado. Se trata del permafrost, que es es la capa de suelo permanentemente congelado pero no siempre cubierto de hielo o nieve. Éste está sufriendo cambios debido al calentamiento global. Si se sigue derritiendo, podría generar la liberación de una serie de virus mortales que se distribuyan rápidamente en todo el mundo.

Hace ocho años hubo un brote de ántrax en una comunidad de pastores de renos en el extremo norte de Rusia, después de un verano particularmente cálido que terminó matando a un niño de 12 años y provocó la hospitalización de al menos 72 personas. Procedía de restos humanos y animales encerrados en el permafrost en descongelación. La enfermedad no se había visto en la región desde 1941.

Sigue leyendo: