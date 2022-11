Biden buscará la reelección en 2024 para evitar que Trump regrese a la presidencia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que participará en la contienda electoral de 2024. El mandatario enfatizó que hará todo lo posible para garantizar que Donald Trump no regrese a la Casa Blanca. Los comentarios del demócrata se dan luego de las elecciones intermedias del país, las cuales tuvieron lugar el pasado martes 8 de noviembre, en las cuales se pusieron en juego 435 escaños la Cámara de Representantes, 35 lugares del Senado y 36 cargos como gobernadores.

Luego de los comicios electorales, Joe Biden ofreció, este miércoles, una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. El demócrata inició su discurso celebrando la cooperación ciudadana que hubo durante las elecciones; el mandatario sentenció que fue “buen día para la democracia”, ya que todos los estados, que participaron en la jornada electoral, reportaron una participación récord.

“Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos el pueblo estadounidense ha hablado y demostrado una vez más que la democracia es lo que somos”, dijo el mandatario estadounidense durante su discurso. De igual manera, reconoció la frustración de los votantes, pero dijo que la “abrumadora mayoría” de los estadounidenses apoyaban su programa económico.

"Los votantes han hablado claramente bajo ciertas circunstancias porque los costos de los aumentos, la inflación que ha gestado a las personas y también hemos estado viendo los crímenes y tenemos que preservar el derecho de escoger, de la elección, especialmente para los más jóvenes de la nación", destacó Joe Biden.

De igual manera, el presidente aseveró que estará preparado para trabajar con la oposición republicana. "Tenemos que ir mucho más allá de una batalla política, tenemos mucho que hacer; el futuro de los norteamericanos es muy prometedor, hay que hacer un trabajo más justo. Soy muy optimista del futuro de Estados Unidos; tenemos que buscar el futuro y olvidarnos un poco del pasado. Salimos mucho más fuertes de esta crisis", externó.

El mandatario aseveró que está listo para trabajar con la oposición. Foto: especial.

Posterior a estas declaraciones, aseguró que tiene intenciones de presentarse en los comicios de 2024 para buscar un segundo mandato y así evitar que el ex presidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca. No obstante, el mandatario aseveró que aún no está seguro de la decisión, pero que lo tendrá claro “a principios del año que viene”.

“Nuestra intención es volver a presentarnos. Esa ha sido nuestra intención, independientemente del resultado de estas elecciones. Lo valoraremos a principios del año que viene”, sentenció el presidente de Estados Unidos durante su conferencia de prensa.

SIGUE LEYENDO

Elecciones intermedias EU 2022: Biden buscará trabajar con los Republicanos en el Congreso

La Comunidad LGBT+ gana en las elecciones: ellos son los candidatos que harán historia en EU

¿Quién es Ron DeSantis, el ultraconservador que podría robarle la candidatura a Trump en 2024?