Ella es Narally, la influencer que se tatuó la cara de su esposa infiel en el rostro

Narally Morales, mejor conocida como @narallynajm13 en TikTok es una conocida influencer de Reino Unido que se volvió sumamente viral en la plataforma por tatuarse el rostro de su expareja Laura Najm en el pómulo. Sin embargo, recientemente, se le vio con más imágenes del rostro de su exesposa en el cuello y brazo. Al parecer, todo detonó cuando a una semana de haber dado a luz, la chica le cachó múltiples infidelidades incluso cuando estaba en labor de parto. Actualmente, subió a su canal de Youtube, llamado con "Al día con las Najm", traducción de Keeping up with the Najam's, una serie de videos perturbadores donde "cuenta toda su verdad", cada uno con una duración de más de 10 minutos.

Laura Najm desactivó varias de sus redes sociales pero en conjunto tenían un canal de YouTube, una cuenta de Instagram y otra de Twitter. FOTO: Redes Sociales

¿Qué fue lo pasó?

Aunque la historia se va tornando cada vez más espeluznante, no siempre fue así. Narally y Laura se fueron a vivir juntas y planearon tener una familia, por lo que recurrieron a la inseminación artificial para darle la bienvenida a su primer bebé. Sin embargo, una semana después del parto, Narally descubrió a través de mensajes en el celular de Laura que le había sido infiel, incluso cuando estaba dando a luz en el quirófano.

La chica no pudo con la emoción y cuando recién dio a luz, publicó una serie de videos en TikTok donde dijo pensar que eran la familia perfecta, pero en realidad había una infidelidad e por medio. Sus seguidores explotaron y culminó en que Laura cerrara su perfil de TikTok, al parecer, de sus demás redes sociales también. Al momento, la cuenta de Narally cuenta con 322.8 mil suscriptores y 10.3 millones de reacciones. Sin embargo, su cuenta de Twitter personal @NarallyMorales y la que tenían en conjunto @NarallyNajm han sido suspendidas. Cabe aclarar que ambas chicas son estrellas de OnlyFans, plataforma de suscripción que también usan mujeres como Celia Lora, Yanet García, Karely Ruiz, entre otras.

Aunque el drama debió haber terminado con su separación, como confirmaron en redes sociales, pero una de las chicas empezó a tatuarse tanto el nombre como el rostro de su expareja en partes de su cuerpo. El más sonado fue el que subió a sus videos de TikTok donde enmarcó en su pómulo derecho dicho retrato. Más adelante apareció con más imágenes en su cuello, brazo y el nombre de "Laura" en la frente. Internautas aseguran que en total se ha hecho seis tatuajes sobre su exesposa. Se desconoce si es por venganza, perdón u obsesión. Pero lo cierto es, que de aquí en adelante la situación que rodea a ambas chicas se va tornando cada vez peor.

A raíz del engaño...

Su separación fue inminente, pero siguieron en contacto por su hijo en común. Sin embargo el comportamiento de Narally Morales comenzó a llamar la atención de los internautas porque unos días después del rompimiento además de hacerse un tatuaje en la cara del rostro de Laura, publicó una serie de videos dando a entender que la extrañaba y que volviese a casa. Como si eso no fuese lo peor, le anunciaba a su hijo que tendría una "hermanita" para que exesposa regresara con ellos.

Actualmente, tanto en su cuenta de TikTok como en su perfil de YouTube subió las primeras tres de 10 partes donde narrará cómo la relación que tuvo con Laura Najm la llevó a la "destrucción absoluta". Si deseas ver las perturbadoras palabras que Narally tiene para decir, puedes ingresar a su canal y activar la traducción con la generación de subtítulos predeterminada por la plataforma de videos de Google. Asimismo, la aplicación de origen chino, también conocido como Douyin, te da la oportunidad de activar esta opción en ciertos contenidos.

Internautas tanto en Twitter, como en TikTok se cuestionan si todo este drama fue montado con la intención de ganar más seguidores. Unos esperan que así sea dado que involucra la salud mental de estas dos mujeres y el bienestar físico de un menor de edad.

En promedio, los videos duran más de 10 minutos y al momento ha sacado tres de las 10 partes que advirtió mostrar en la plataforma. FOTO: Canal de YouTube de los Najm

