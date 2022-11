El Papa Francisco pide a la gente tomarse dos minutos al día para cambiar su vida

Al finalizar la Audiencia General, el Papa Francisco tuvo la visita de los integrantes del circo “Black Blues Brothers” provenientes de Kenia que realizaron algunas acrobacias donde el Papa sonrió, aplaudió y al final se tomó una fotografía con los acróbatas que actuaron en la Plaza de San Pedro.

El Papa continuó con su ciclo de catequesis sobre el discernimiento, donde habló sobre el saber encontrar y reconocer la “consolación verdadera”, explicando que hay que saber conocer el origen de los pensamientos.

“¿Cómo podemos saber si buscamos el bien verdadero o nos estamos engañando? San Ignacio de Loyola nos dice que cuando el principio, el medio y el fin de los pensamientos es bueno, y todo está orientado hacia el bien, es un signo del buen espíritu. En cambio, cuando los pensamientos no son buenos, nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, es un signo del mal espíritu”.

Francisco añadió que hay que analizar los pensamientos que se tienen.

Disfrutó de un espectáculo. FOTO: Pablo Esparza.

“El enemigo actúa de manera engañosa y solapada, por eso es importante examinar el origen y la verdad de nuestros pensamientos, confrontarlos y aprender de las experiencias para no repetir los mismos errores en el futuro”. El tener una consolación verdadera, da alegría y paz

“Darnos cuenta de lo que nos pasa es un indicio de que la gracia de Dios está trabajando en nosotros y nos ayuda a crecer en libertad interior. La consolación verdadera nos confirma en el camino que Dios quiere para nosotros, dándonos alegría y paz”.

El Papa pide que se haga un examen de conciencia todos los días para saber lo que pasa en el corazón de cada persona.

"Hoy he sido feliz pero me he aburrido porque tenía que ayudar a esa gente, pero al final me he sentido lleno, lleno por esa ayuda", y ahí está el Espíritu Santo. Aprender a leer en el libro de nuestro corazón lo que sucedió durante el día. Hazlo, sólo dos minutos, pero te hará bien, te lo aseguro.

