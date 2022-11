Japón se siente amenazado tras los lanzamientos de los misiles norcereanos y buscará fortalecer su defensa

El ambiente de seguridad de Japón "es el peor del mundo", afirmó Tetsuo Kotani, profesor de Estudios Globales en la Universidad de Meikai e investigador del Instituto Japonés de Asuntos Internacionales (JHIA).

En conversación con El Heraldo de México, Kotani describió la invasión rusa en Ucrania como una cuestión a considerarse. Pero en su opinión, para Japón las posibles amenazas vienen de China, Corea del Norte e incluso Rusia.

En términos geopolíticos, la percepción de amenaza obliga a Japón a fortalecer sus propios medios de defensa, lo que llevó al difunto Shinzo Abe a buscar, como Primer Ministro, un cambio en la Constitución japonesa en torno a la política de defensa.

"Necesitamos mejorar nuestra alianza con Estados Unidos. Y también estamos ampliando asociaciones con naciones, incluida Australia, incluso los países europeos. De lo contrario, no creo que podamos mantener la paz y la estabilidad en Japón", opinó Kotani.

El analista hizo notar la situación geográfica japonesa, al recordar por ejemplo, que desde una perspectiva estratégica "China necesita dominar los mares regionales, incluido el Mar de China Oriental" –que incluye Taiwán– y del sur de China.

Al margen de los reclamos territoriales chinos, disputados por otros países de la zona, incluso Taiwán, esas regiones marítimas son el paso para la mayor parte de las importaciones de petróleo de Japón, que depende del combustible importado para la casi totalidad de sus necesidades.

Paralelamente, recientes ejercicios militares cerca de Taiwán llevaron a la caída de proyectiles chinos cerca de aguas japonesas, mientras los lanzamientos de misiles norcoreanos hacia el Mar de Japón preocuparon a las autoridades.

Son regiones "fundamentales para Japón", dijo Kotani, toda vez que hay también territorios de su país en las zonas disputadas.

En ese sentido, "el avance moderno de China es la principal preocupación de Japón" y por tanto "tratamos de defender nuestros territorios".

Esto incluye una mejor cooperación con otros países, como Australia e India, y no sólo en el aspecto de seguridad, sino que "también trabajamos en la parte legal".

La invasión rusa en Ucrania, las inquietudes sobre las intenciones de China respecto a Taiwán y las versiones sobre las armas nucleares de Corea del Norte han despertado la alarma en Japón y creado apoyo público para un mayor gasto.

El que Japón se encuentre en una vecindad con tres potencias nucleares –China, Corea del Norte y Rusia–, con tres de los Ejércitos más grandes del mundo (un total combinado de 5.5 millones, según el Banco Mundial) y el declive de Estados Unidos y su sombrilla atómica no ha sido tranquilizante para los japoneses.

Pero es importante recordar que las Fuerzas de Autodefensa Japonesas, que hasta ahora no han sido clasificadas como Ejército, figuran entre las 10 fuerzas armadas más potentes del mundo, con unos 250 mil elementos en las tres ramas –tierra, mar, aire– y equipo que incluye aviones F-35, barcos portahelicópteros y fuerzas de misiles.

De hecho, el fallecido Abe promovió durante su gobierno cambios legales que cancelaron limitaciones al gasto de defensa, tanto que de creer a las versiones más extremas, sería posible que en unos cuantos años Japón tenga el tercer mayor gasto militar del mundo, después de Estados Unidos y China.

Para Christopher Hughes, profesor de estudios japoneses y política internacional y vicerrector adjunto de la Universidad de Warwick (Gran Bretaña), el hecho es que Japón parece haber tomado nota de que no puede depender completamente de Estados Unidos para su defensa.

Hughes, autor del libro Japan as a Global Military Power: New Capabilities, Alliance Integration, Bilateralism-Plus (Japon como Poder Militar: Nuevas Capacidades, Integración de Alianza, Bilateralismo plus), considera que Japón responde a un desafiante entorno de seguridad externo al convertirse en un “estado cada vez más capaz y confiable”, y un aliado más integral de EU.

