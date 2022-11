Historia de amor y tragedia: Jake Flint, cantante de country, murió después de su boda

El caso de un cantante de música country que falleció pocas horas después de su boda, celebrada el pasado sábado, ha conmocionado a la población de Oklahoman, en Oklahoma, Estados Unidos. El compositor que misteriosamente perdió la vida durante su noche de bodas con su nueva esposa fue identificado como Jake Flint, de 37 años de edad.

La muerte del cantante fue anunciada por su manager, una mujer llamada Brenda Cline, quien escribió en las redes sociales que “con el corazón roto y un profundo dolor, debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente”. “He intentado varias veces hoy hacer una publicación, pero no puedes comentar sobre lo que no puedes procesar”, añadió Cline, quien no reveló la causa de la muerte del intérprete y compositor de música country.

La manager del cantante anunció su muerte en redes sociales. Foto: Facebook/Brenda Cline

Agregó que el cantante estaba listo para continuar con su carrera, ya que aparentemente desde el próximo 2 de diciembre Flint tenía programado comenzar una serie de espectáculos en Oklahoma y Arkansas, los cuales continuarían hasta mayo de 2023. “Lo amaba mucho como a un hijo. La artista más divertida, hilarante, trabajadora y dedicada con la que he trabajado en mi carrera”, continuó Cline en su tributo. “Estábamos a punto de embarcarnos en un negocio juntos después de que él y Brenda se casaron, lo cual fue ayer. Si ayer."

Por su parte, la mujer que horas antes se casó con el cantante, Brenda Flint, publicó un video aparentemente tomado en su boda en el que mostraba a ella y su pareja bailando al aire libre, mientras se abrazan y besan delante de un fotógrafo capturaba los momentos divertidos y tiernos de los esposos. El video fue subtitulado simplemente: "No entiendo".

Su esposa también lamentó lo sucedido. Foto: especial

Posteriormente, la viuda escribió otra publicación en la que mencionó que “deberíamos revisar las fotos de la boda, pero en lugar de eso tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo. La gente no está destinada a sentir tanto dolor”, escribió. “Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo tomar mucho más. Lo necesito aquí", sentenció en sus redes sociales.

Flint, nativo de Tulsa, nació en 1985 y se crió en Holdenville y vivió en Mounds, según su sitio web. Era conocido por éxitos como "Hurry Up and Wait", "Long Road Back Home", "What's Your Name?" y "Cowtown". Los fanáticos de Flint enviaron su amor y condolencias a su familia, escribiendo palabras de consuelo en los comentarios de la declaración de su manager.

