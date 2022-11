Xi Jinping protagoniza "pelea" con Justin Trudeau: lo acusa de filtrar conversaciones privadas

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente de China, Xi Jinping, protagonizaron momentos de tensión durante su participación en la cumbre del G20, la cual se celebra en Bali, Indonesia. El altercado se originó luego de que el mandatario asiático denunció a su homólogo canadiense por filtrar una conversación privada, en la cual Ottawa acusó a Pekín por interferir en sus instituciones democráticas y su sistema judicial.

“Todo lo que discutimos se filtró a los periódicos. Eso no es apropiado y esa no es la forma en que se llevó a cabo nuestra conversación”, dijo Xi Jinping a Trudeau a través de un traductor. “Si está siendo sincero, debemos comunicarnos con respeto mutuo. Si no, no estoy tan seguro de cómo resultará”, agregó el presidente de China luego de acusar a su homólogo canadiense por presuntamente dar a conocer información de la charla que ambos mandatarios sostuvieron, en privado, el pasado martes.

El líder chino acusó que filtrar la charla no fue "apropiado". Foto: especial

Luego de escuchar las acusaciones de Xi Jinping, Justin Trudeau tomó la palabra y respondió diciendo: “En Canadá, creemos en el diálogo libre, abierto y franco, y eso es lo que seguiremos teniendo. Continuaremos buscando trabajar juntos de manera constructiva, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo".

Ante la respuesta del canadiense, el presidente de China sentenció tajantemente “primero creemos las condiciones”, posteriormente ambos mandatarios estrecharon la mano y Xi Jinping se alejó de la escena rápidamente. Los hechos quedaron documentados por un grupo de periodistas que acompañaban a Trudeau y fueron publicados en Twitter por un reportero de CTV National News.

¿Cuál es la conversación que Trudeau supuestamente filtró?

El primer ministro de Canadá y su homólogo de China se reunieron el pasado martes 15 de noviembre durante la cumbre del G20. En su encuentro sostuvieron una conversación privada que posteriormente se filtró a la prensa. Medios de comunicación, como el National Post de Canadá, informaron que durante la charla entre ambos mandatarios Trudeau había planteado “serias preocupaciones” a Xi por la supuesta interferencia china en los asuntos internos de Ottawa.

El primer ministro de Canadá aseguró que en su país creen en el diálogo "libre". Foto: especial.

Esta presunta interferencia de China en asuntos de Canadá tendrían relación con que el pasado 7 de noviembre funcionarios de inteligencia acusaron que el país asiático se entrometió en las elecciones canadienses celebradas en 2019.

Cabe mencionar que el encuentro entre Trudeau y Xi, realizado el pasado martes, fue la primera vez que los mandatarios se reunían en más de tres años. De igual manera, medios de comunicación aseguraron que los lazos entre ambos países se han deteriorado desde 2018, cuando Canadá detuvo a la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos.



SIGUE LEYENDO

Tensión en la OTAN: un misil ruso impactó en Polonia y mató a 2 personas

Alberto Fernández suspende discurso en el G20 tras sufrir mareos por presión baja

Países del G20 condenan la guerra en Ucrania por afectaciones a la economía global