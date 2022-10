El Papa Francisco llama a la gente a no dejarse vencer por la tristeza

El Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre el discernimiento, describiéndola que también conlleva una parte “afectiva” que es la desolación, durante la Audiencia General celebrada esta mañana en la Plaza de San Pedro

El Sumo Pontífice utilizó las palabras de San Ignacio de Loyola que la define como “Oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor”.

El Obispo de Roma dijo que todos la han “experimentado” a lo cual subrayó que “hay que saber leerla”, ya que esta sensación “tiene algo importante que decirnos”.

“Es importante aprender a leer la tristeza. Todos conocemos qué es la tristeza: todos. ¿Pero sabemos leerla? ¿Sabemos entender qué significa para mí, esta tristeza de hoy? En nuestro tiempo, la tristeza está considerada mayoritariamente de forma negativa, como un mal del que huir a toda costa, y, sin embargo, puede ser una campana de alarma indispensable para la vida, invitándonos a explorar paisajes más ricos y fértiles que la fugacidad y la evasión no consienten”.

El Santo Padre habló que la desolación es muchas veces una prueba de un momento importante.

“Si sabemos atravesar soledad y desolación con apertura y conciencia, podemos salir reforzados bajo el aspecto humano y espiritual. Ninguna prueba está fuera de nuestro alcance; ninguna prueba será superior a lo que nosotros podemos hacer”.

Francisco concluiría su catequesis impulsando a continuar siempre adelante, a no dejarse abatir por la tristeza y si no la vencemos hoy, nos levantamos otra vez, caminamos y la venceremos mañana. Pero no permanecer muertos ?digamos así? no permanecer vencidos por un momento de tristeza, de desolación: ir adelante. Que el Señor te bendiga en este camino ?¡valiente!? de la vida espiritual, que es siempre caminar.

