Una pareja agobiada por la homofobia se suicidó desde un puente y compartió las trágicas fotos

La pareja conformada por Arsen, de 16 años, y Tigran de 21, el pasado 20 de octubre se tiró desde el puente Davtashen, localizado en la ciudad de Ereván, capital de Armenia y luego de una larga caída de 92 metros, ambos murieron al estrellarse contra el lecho de un río. De acuerdo con los medios locales, los jóvenes tomaron la decisión de suicidarse juntos luego de que en diversas ocasiones fueron discriminados por mantener una relación homosexual.

Justo antes de ejecutar su pacto suicida, la pareja subió a una cuenta en Instagram una foto en la que se puede apreciar su último beso. La imagen fue acompañada de otras instantáneas y del siguiente mensaje: “Final feliz. Las decisiones sobre compartir las fotos y nuestras acciones futuras las tomamos conjuntamente”.

El puente Davtashen tiene en su parte más alta 92 metros. Foto: Especial.

Según información difundida por el medio local Epress, la familia de Arsen se oponía de manera recurrente a la relación que tenía con un hombre mayor de edad y por lo que el joven se escapó de su hogar, además tras formalizar su noviazgo, los jóvenes recibieron varias amenazas de muerte.

Tras su muerte, la organización que defiende los derechos LGBTI “Pink Armenia”, denunció el caso con un comunicado en el que se puede leer en su cabezal “La homofobia se cobró dos vidas más”.

“Pink Armenia”, señala que en los últimos meses la pareja fue objeto de burlas homofóbicas y además han recibido insultos en las redes aún después de su muerte.

“Los jóvenes aún tenían muchos años de vida por delante, pero debido a la intolerancia hacia ellos, dieron un paso tan trágico”, se puede leer en el comunicado de la ONG.

Arsen y Tigran. Foto: IG @rayyyyyennnnn.

Armenia, uno de los países más Homofóbicos de Europa

De acuerdo con un estudio realizado por la European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), una organización que defiende los derechos de la comunidad LGBTI en Europa y Asia Central, Armenia actualmente se encuentra entre los tres peores países para personas LGBTI en la región, junto con Turquía y Azerbaiyán.

Según ILGA-Europe, en Armenia la palabra “homosexual” se usa como un insulto y es utilizada con frecuencia en ataques contra opositores políticos, incluso en la Asamblea Nacional.

Es importante señalar que en Armenia el servicio militar sea obligatorio durante dos años para las personas de 18 a 27 años. Sin embargo, dentro del ejército, el nivel de homofobia es extremo, pues se piensa que la homosexualidad es una enfermedad y no una orientación sexual.

Frecuentemente, los miembros de la comunidad LGBT, son víctimas de violencia y extorsión por parte de la policía, además muchas familias suelen sacar a los chicos y chicas gay de su circulo parental.

Estudio del ILGA-Europe. Foto: Especial.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañarán de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

