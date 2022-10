Apuñaló su corazón tras romper con ella: modelo de OnlyFans recibió 18 años de prisión por asesinato

Una modelo de Onlyfans, reconocida por su peculiar parecido con la icónica muñeca Barbie, fue sentenciada en una corte de Reino Unido por el homicidio de su novio, un hombre llamado Bradley Lewis, de 22 años de edad. El delito ocurrió el pasado mes de marzo, cuando la víctima le dijo a influencer Abigail White, de 24 años, que su relación había terminado.

Durante el juicio trascendió que Abigail apuñaló a su novio en el corazón luego de escuchar que él ya no quería seguir con ella. De acuerdo con los fiscales del caso, la agresión ocurrió cuando la pareja discutía en la cocina de su casa. Por su parte, la Barbie de Onlyfans declaró que su intención únicamente era asustar a Bradley para que no terminara la relación; no obstante, la Fiscalía refutó su argumento diciendo que la joven habría intentado convencer a la policía de que Lewis se habría suicidado, ocultando la verdad de los hechos.

"Fui a la cocina y vi un cuchillo en el costado. Lo recogí y caminé hacia Brad. Me acerqué a él para asustarlo con un cuchillo. Antes de darme cuenta, lo apuñalé", dijo la modelo ante el juez y los miembros del jurado. White detalló que luego de la agresión Bradley parecía "en estado de shock" y comenzó a sangrar porque el cuchillo atravesó sus costillas y perforó su corazón.

Aparentemente la mujer y su novio habían tenido una fuerte discusión. Foto: especial.

La mujer agregó que al darse cuenta de la gravedad intentó ayudar a quien era su pareja. "Recuerdo haber usado su playera en la herida, para detener el sangrado mientras estábamos en la cocina". Posteriormente señaló que hizo repetidos intentos de llamar a una ambulancia, pero terminó pidiendo ayuda a gritos después de que los servicios de emergencia no pudieron pasar a la calle donde ocurrieron los hechos.

Siguiendo con su testimonio, Lewis fue llevado de urgencia al hospital, una vez que los equipos de emergencia lograron arribar a su domicilio; sin embargo, el joven de 22 años perdió la vida en el nosocomio y fue declarado muerto al día siguiente.

Al ser cuestionada sobre el por qué mintió ante los policías durante la investigación, Abigail mencionó que lo hizo porque "tenía miedo de lo que me iba a pasar a mí, a Brad y a nuestros hijos". La mujer en repetidas ocasiones negó los cargos por el asesinato, pero admitió el delito de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida.

La agresora tendrá que pasar un mínimo de 18 años en prisión. Foto: especial.

Pese a que la Barbie de Onlyfans intentó disminuir su responsabilidad en el crimen, los miembros del jurado la encontraron culpable por el delito de homicidio en contra de Bradley Lewis; por el crimen, la modelo recibió una pena de cadena perpetúa con un mínimo de 18 años tras las rejas.

Tras el caso, los padres de la víctima declararon no sentirse conformes con la condena contra la modelo. "Realmente no se siente bien, estamos contentos de que esté encerrada, pero no sentimos que tengamos justicia porque no tiene la cadena perpetua completa", dijo Steve Lewis, padre de Bradley. Añadió que "estábamos satisfechos con el veredicto (por homicidio), pero nos hubiera gustado que le dieran algunos años más en la cárcel".

