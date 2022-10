Indignante video muestra a trabajadores de un asilo imitando a los abuelitos con demencia en pañales

Un grupo de trabajadores de un asilo protagonizó un fuerte video en el que se burlan de adultos mayores poniéndose pañales mientras bailan en los pasillos del centro imitando la escena de una película de Disney, pero por si fuera poco, compartieron el clip en TikTok donde inmediatamente se hizo viral.

Los hechos ocurrieron en el Hogar de ancianos Gillibrand Hall en Chorley, Inglaterra y en los videos que ya fueron eliminados de la web se observa cómo un par de trabajadores participan en una tendencia de TikTok que consistía en que los usuarios recrearan una escena de Los Aristogatos de Disney, cuando dos gansos caminan uno al lado del otro, el baile fue realizado frente a los abuelitos, algunos con demencia, quienes se encuentran sentados en sillas especiales.

Otro video muestra a un miembro del personal usando una silla reclinable, que ayuda a los pacientes a ponerse de pie, mientras suena la canción "Westlife You Raise Me Up", también se ve al personal del centro de 'cuidado especializado en demencia' bailando con cojines que tienen máscaras atadas alrededor de ellos.

El hogar de cuidado en Chorley brinda cuidados de enfermería, demencia y relevo para personas mayores de 65 años. Después de que se difundieron las grabaciones, los trabajadores fueron suspendidos, y el centro perdió su buen prestigio por la Comisión de Calidad de la Atención (CQC) en marzo de este año.

Asilo de ancianos Gillibrand Hall en Chorley

Un portavoz de Century Healthcare Management, que administra el hogar de ancianos dijo que estaban "horrorizados" por el clip después de que apareció en las redes sociales, por lo que estaban tomando las medidas necesarias para investigar al personal que participó en el video.

"Estamos de acuerdo en que esto es totalmente inapropiado e incorrecto. Estamos consternados por lo que estos miembros del personal han elegido hacer y ya estamos tomando las medidas apropiadas, incluida la investigación y la suspensión del personal", señalo el asilo en un comunicado.

SIGUE LEYENDO

Las dolorosas imágenes de dos niños torturados por su mamá: los esposaba y obligaba a comer sus heces

VIDEOS: ¿quién tuvo la culpa? Un perro muerde a otro can y su dueño lo patea para que lo suelte

VIDEO | El aterrador momento en que un hombre se salva de ser alcanzado por un rayo