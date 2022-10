Karla viajó a Perú para conocer a la familia de su novio: un mes después la encontraron muerta

Una mujer, de Reino Unido, fue encontrada sin vida en una fosa clandestina de Perú el pasado miércoles. De acuerdo con las autoridades británicas, Karla Xiomara Zelaya Godoy viajó al país de América el mes pasado para pasar unas vacaciones románticas con su novio, un hombre llamado Jorge Alfredo Minaya Garay. La pareja visitó varios puntos de interés turístico, incluidos Machu Picchu y la ciudad capital de Lima, según se aprecia en imágenes compartidas en sus redes sociales.

La mujer, quien es ciudadana hondureña-española, pero vivía en Londres, fue reportada como desaparecida el 22 de septiembre, luego de que su madre habló por ella por última vez mientras estaba en un taxi con su pareja para visitar a un familiar en el norte de Lima. De acuerdo con el testimonio de la mamá de Karla, su hija le dijo que regresaría a España al día siguiente, pero nunca más se supo de ella.

La mujer trabajaba en Londres, donde conoció al feminicida. Foto: Facebook.

Tras su desaparición, la policía en Perú inició una investigación para dar con su paradero desde el pasado 3 de octubre, 11 días después de la última llamada que tuvo la joven con su madre. En primera instancia, las autoridades del país comentaron la teoría de un posible secuestro, ya que la pareja de Karla no había sido localizada. Sin embargo, la hipótesis fue desechada luego de que el pasado miércoles fueron hallados los restos de la mujer dentro de una fosa clandestina.

De acuerdo con la policía de Perú, el hermano de Karla, Erick Godoy recibió una llamada por parte de su cuñado, Jorge Alfredo Minaya Garay, quien le admitió su crimen y reveló la ubicación del cuerpo de la mujer. En la supuesta confesión, Garay reconoció que asesinó a su novia y enterró su cuerpo bajo el patio de la casa de su abuela en la remota zona de Carabayllo, en el norte de Lima.

"Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar, ahí, donde viví, en la casa de mi abuela. Ahí ella vive, en un terreno, ahí lo puse. Perdóname mucho, me siento terrible, estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé que ha pasado, no tengo cara para ver a nadie”, declaró el homicida a su cuñado.

El agresor confesó su crimen. Foto: especial

Con la confesión del feminicida aún no se esclarecen los motivos que lo llevaron a cometer el crimen y por qué se ensañó con su pareja, enterrando los restos en un terreno que le pertenece a su abuela. Las últimas informaciones precisaron que la División de Homicidios recibió el caso para continuar con las investigaciones.

De manera extraoficial ha trascendido que el feminicida huyó a Chile el 1 de octubre, dos días antes de que la policía iniciara una investigación por la desaparición de Karla; luego compró un boleto de regreso a Londres. El último registro que se tiene del sujeto es que entró al domicilio que compartía con la víctima y posteriormente huyó, sin que hasta ahora las autoridades sepan sobre su paradero.

