"Dame la foto de mi mamá", comerciante sufre asalto en plena transmisión en vivo: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video que ha generado una gran indignación y que dejó al descubierto la inseguridad que se vive en las calles de Ecuador pues resulta que una comerciante fue asaltada en su propio local de ropa mientras realizaba una transmisión en vivo a través de una conocida red social, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de este desafortunado caso.

De acuerdo con información emitida por diferentes medios locales este desafortunado episodio ocurrió la noche del pasado sábado 22 de enero y aunque no se especificó el lugar exacto se mencionó que fue en alguna parte del país sudamericano de Ecuador.

En las imágenes difundidas de la transmisión en vivo se puede ver que una mujer estaba mostrando a sus seguidores un short de mezclilla desde el interior de su local de ropa para que se animaran a comprarlo, sin embargo, en el momento en el que daba algunas especificaciones un par de ladrones aparentemente armados irrumpieron en el lugar y amagaron a la mujer y a un joven que la acompañaba para robarles sus celulares y otros objetos.

En la grabación se puede ver que los dos ladrones utilizan cubrebocas y gorras, por lo que no pudieron ser reconocidos a plenitud y cuando entran al local piden a sus víctimas guardar silencio, sin embargo, la mujer que realizaba el video no obedeció y trató de hablar con ellos para que no les robaran apelando a que son de la misma zona.

“Quietos muchachos, somos de aquí mismo, no pues no se lleven el teléfono, muchachos, no sean así, no los estamos ofendiendo, estamos recién aquí trabajando, muchachos no sean así”, son las palabras de la mujer hacia los ladrones, quienes no hacen caso a sus palabras y las despojan de sus pertenencias.

“Dame la foto de mi mamá”

En la recta final del video, la mujer les señala que un vecino ya se asomó por la ventana, aparentemente con la intención de desistieran en el atraco, por lo que los ladrones se disponen a abandonar el local, pero antes de salir les advierten a sus víctimas que no deben decir nada sobre el asalto pues no se quieren ver obligados a regresar y antes de que salgan del local, la mujer les pide que le regresen la foto de su madre que guarda en su teléfono.

“Dame la foto de mi mamá que va en el teléfono, no sean así”, exclama, mientras uno de los ladrones dice “ahí quedó” y escapan a pie del local sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlos.

Los ladrones no descubrieron el celular con el que se estaba realizando la transmisión en vivo, por lo que el video siguió corriendo y se puede ver que la mujer y el joven piden ayuda a sus seguidores para que llamen a la policía debido a que acaban de ser víctimas de un robo, sin embargo, posteriormente llegan otras personas y se muestran indignadas por lo que acaba de pasar, sin embargo, deciden finalizar el video y no se alcanza a ver lo que ocurres después.

Hasta el momento, se desconoce si las víctimas interpusieron una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos, sin embargo, las imágenes de este asalto a negocio han causado una gran indignación en redes donde algunos internautas comenzaron su propia campaña para tratar de localizar a los asaltantes y poder denunciarlos ante las autoridades.

