Por pandemia e inflación, reprueban a Joe Biden en su primer año

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, terminaba su primer año en la Casa Blanca con una mayoría clara de estadounidenses por primera vez en contra de su gestión, ante una persistente pandemia y una inflación disparada, según un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Hay más estadounidenses que desaprueban la labor de Biden que a favor, 56% frente a 43%. En este momento, apenas 28% de encuestados apoya que Biden se presente a la reelección en 2024, incluidos 48% de los demócratas.

Cuando se le preguntó sobre su baja popularidad, Biden respondió: "No me creo los sondeos". Es un fuerte contraste con el inicio de su mandato.

En julio, 59% de los estadounidenses dijo aprobar la labor de Biden en un sondeo de AP-NORC. Su índice de popularidad cayó a 50% para septiembre, tras la caótica y violenta retirada militar estadounidense de Afganistán y en medio de un auge de los contagios de coronavirus y de los problemas del gobierno para aprobar medidas económicas, fiscales y de infraestructuras en el Congreso.

Biden llegó a la Casa Blanca con una batería de reformas migratorias bajo el brazo, pero algunas tropezaron con el Congreso en su primer año de gobierno.

El mandatario estadounidense propuso una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero nunca se votó.

