China elabora "sol artificial" que es cinco veces más caliente que el natural

China estableció un nuevo récord de altas temperaturas sostenidas la semana pasada al poner en funcionamiento un reactor de fusión nuclear que es cinco veces más caliente que el sol durante unos 17 minutos, de acuerdo a los medios locales que difundieron esta noticia.

El Experimental Advanced Supercounducting Tokamak (EAST), mejor conocido como "sol artificial", alcanzó temperaturas de 150 millones de grados Farenheit (unos 70 millones de grados Celsius) durante su proyección, así lo dio a conocer la Agencia de Noticias Xinhua.

El objetivo de este dispositivo solar artificial es llevar energía limpia casi de manera ilimitada al reproducir las reacciones naturales que pasan dentro de las estrellas naturales. El proyecto EAST ha tenido un costo de 941 mil 500 millones de dólares para China y se contempla que el experimento termine en junio.

Un sol artificial

"La operación reciente sienta una base científica y experimental sólida para el funcionamiento de un reactor de fusión", señaló a la Agencia Xinhua, Gong Xianzu, investigador del Instituto de Física de Plasma de la Academia China de Ciencias, cabeza de este novedoso proyecto.

El experimento es señalado como el nuevo gran invento en la producción de energía limpia. Pero queda todavía un camino largo por recorrer y diversas décadas de investigación en esta tecnología. El aparato replica la física del Sol, estos reactores de fusión nuclear combinan núcleos atómicos para generar grandes cantidades de energía.

Este proceso no necesita combustibles fósiles y no genera residuos peligrosos. Los expertos han declarado que este dispositivo no genera un peligro de desastre ambiental. Este equipo de reactores apoyará a otro proyecto de fusión nuclear que se desarrolla en Marsella, Francia.

