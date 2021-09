Una joven descubrió que la cambiaron por otra bebé hace 19 años: ahora exige millones como pago

Una joven que nació en 2002 en un hospital de La Rioja, España, descubrió a los 15 años que no vivía con su verdadera familia, y desde entonces emprendió una batalla por encontrar a sus padres biológicos. Cuando al fin lo logró, se enteró que ella y otra bebé fueron intercambiadas en los cuneros.

Dos madres recibieron a una hija que no era la suya pero no lo sabían. En aquel entonces no había tanta tecnología y los nacimientos se registraban con una huella digital, no como ahora que todos los registros están digitalizados y en ellos se guarda información obtenida del cordón umbilical.

Una de las abogadas de la joven relató al diario local de La Rioja que todo empezó en 2003 cuando la joven -que pide el anonimato- quedó a cargo de la que creía era su abuela materna, ya que sus padres no estaban capacitados para cuidarla. Sin embargo, fue hasta 2017 que la mujer demandó al padre de la joven porque no se hacía cargo de la manutención.

¿Cómo supo que no era hija de sus padres?

Tras someterse a una prueba de ADN, se descubrió que el hombre no era papá de la muchacha. A este examen sobrevinieron otros dos, que también revelaron que la mamá y la abuela tampoco eran familiares directos de la joven.

Fue entonces que comenzaron a buscar en los registros de otras niñas que habían nacido el mismo día y en el mismo hospital, pues todo parecía indicar que la habían intercambiado con otra bebé al nacer.

Dos mamás españolas recibieron en 2002 a bebés que no eran suyas. Foto: Pexels

De acuerdo con la BBC, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de La Rioja, España, reconoció que se trató de un error humano, el cual no volverá a suceder, aunque admitió que será difícil averiguar quién fue la persona responsable del cambio de las bebés, pues pasó hace casi 20 años. Además, la titular del Ministerio, Sara Alba, dijo que el hospital fue demolido en 2009.

En consecuencia, la joven demandó al gobierno y le exige un pago por daños morales de más de tres millones de Euros (unos 70.7 millones de pesos mexicanos, aproximadamente); sn embargo, el Ministerio de Sanidad de La Rioja considera que es una cantidad desmedida, y apuntó que sólo puede ofrecerle una 'indemnización' por 215 mil Euros (casi 5 millones de pesos mexicanos).

Sobre la otra chica que fue intercambiada con la demandante, la BBC detalla que no ha reaccionado al respecto o emprendido acciones legales, y que aún permanece en el anonimato.