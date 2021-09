México vive efectos del 11/S: Jorge Castañeda

En México, dijo el excanciller Jorge Castañeda, se viven todavía las consecuencias de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (11/S) contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington.

Esos efectos, según Castañeda, van de lo importante, como la pérdida de prioridad en la agenda del gobierno de EU y el descarrilamiento de esperanzas en un acuerdo migratorio, a lo banal, como las medidas de seguridad aeroportuarias.

Fue un momento revelatorio, cuando se puso de manifiesto la ambivalencia de la sociedad mexicana respecto a sus migrantes en los Estados Unidos y en torno a la relación misma.

"La importante, fue la expectativa: México era, hasta el 11/S, el país prioritario, uno de dos o tres en la agenda en el mundo", recordó en conversación con El Heraldo de México.

Hasta ese momento, recordó el analista y exfuncionario, la relación era notable. El primer viaje de George W. Bush al extranjero fue a México, y la primera visita de Estado a la Casa Blanca, en 2001, fue del entonces también nuevo presidente mexicano, Vicente Fox.

"Se les planteó el tema de quitar la famosa certificación de cooperación en materia de narcotráfico y se logró porque Bush lo pidió, y porque el Senado y el Congreso lo aprobaron por votos bipartidistas", dijo. Esa medida "había sido una espada de Damocles" por casi 20 años.

El optimismo nacía en parte de una relación que había llegado a ser personal, con 5 encuentros presidenciales en menos de 9 meses, y se reflejó en la cena que Bush ofreció a Fox, el 9 de septiembre en la Casa Blanca, que incluyó un desusado espectáculo de fuegos artificiales.

"Es decir, si estamos hablando del 11 de septiembre de 2021, si ya estamos en ese día, bueno (Andrés Manuel) López Obrador y (Joe) Biden no se han visto, no se han dado la mano para este momento".

Pero mucho de eso "se fue al diablo el 11/S, por razones perfectamente comprensibles", dijo Castañeda, al razonar que el gobierno estadounidense, decidió cambiar sus prioridades.

"Para empezar, evitar que hubiera otro ataque", destacó y luego el castigo a los responsables, que incluyó la invasión a Afganistán para hallar a los miembros de Al-Qaeda, y la expulsión del gobernante Talibán por darles refugio.

Posteriormente, llegaría la decisión de invadir Irak, y las divergencias mexicanas con esa intervención, reflejadas en el Consejo de Seguridad, del que México era parte. Lo que sí ya había registrado, es que las ambiciones mexicanas de lograr un acuerdo migratorio integral ya no tenían bases, debido a los vaivenes políticos de EU.

Subrayó que los ataques fomentaron una reacción antiimigrante que aún se siente en EU y afecta a los mexicanos.

"¿Significa esto de no haber habido 11/S hubiéramos conseguido lo que queríamos? Obviamente no. Lo más probable es que hubiéramos llegado a un acuerdo lo más imperfecto, que iba a tomar más tiempo, que no iba a ser todo lo que nosotros queríamos", señaló.

Los ataques causaron conmoción los primeros días y en algunos casos fueron negativos, pero según Castañeda, "fueron sentimientos superficiales, no se expandieron y yo no creo que hayan tenido una importancia en el imaginario social mexicano como sí lo tuvo obviamente en EU, pero también en Europa”.

"El tema de los mexicanos muertos, en general, de Estados Unidos es de gran impacto en la sociedad mexicana, cuando hay un caso especialmente dramático, un niño muerto, un condenado a muerte...", apuntó.

En cuanto a los migrantes mexicanos la reacción es ambigua, opinó.

