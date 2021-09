Ministro de salud alemán estima que la pandemia podría superarse en primavera

Después de que se registraran los primeros casos de Covid-19 en Alemania, el gobierno de Angela Merkel fue uno de los primeros en reaccionar para tratar de frenar los contagios. Sin embargo, las medidas de restricción aplicadas como parte de la Ley de Protección contra Infecciones fueron objeto de polémica. Actualmente, la dicha ley establece que si la incidencia es superior a 50 contagios por cada 100.000 habitantes en 7 días, deben reducirse los contactos; razón por la que tiendas, restaurantes y cines podrían cerrar.

Sin embargo, se espera que el ministro de Salud, Jens Spahn, proponga una nueva versión de dicha ley antes de las elecciones generales del 26 de septiembre. Bajo estos términos, el funcionario considera que la pandemia podría terminar durante la primavera del siguiente año, pues es la fecha en la que se calcula que todo el país habrá adquirido la inmunidad de rebaño. A pesar de lo favorable del panorama, las complicaciones derivadas de las nuevas variantes de coronavirus podrían poner en duda la eficacia de las vacunas, situación que desataría aún más complicaciones.

El primer ministro de Salud aceptó los importantes desafíos derivados de la pandemia por Covid-19. Foto: Twitter @jensspahn

¿Qué dijo al respecto?

De acuerdo con EFE, el primer ministro de Salud aseguró que si no surgen nuevas variantes contra las que las vacunas no sean efectivas, la inmunidad de rebaño se alcanzará en primavera y Alemania podrá volver a la normalidad. Con el objetivo de no alarmar a la población, Jens Spahn declaró al diario "Augsburger Allgemeine" que considera muy poco probable la propagación de variantes resistentes a la inmunización y a los biológicos aplicados en la sociedad.

Aunque, también aclaró que la inmunidad de rebaño no solo podría alcanzarse gracias a las vacunas, sino también gracias a los contagios, por lo que incitó a la población a recibir la inoculación correspondiente, pues es "el camino más seguro". Respecto a las personas que se nieguen a vacunarse, Spahn aclaró la posibilidad de contagiarse, peligro que no debería subestimarse solo porque las cifras de Alemania continúan a la baja.

Spahn invitó a la población a vacunarse contra el virus SARS-CoV-2. Foto: Twitter @jensspahn

Aumentará el riesgo en los próximos meses

A pesar de que las cifras podrían verse como favorables, el primer ministro de Salud alemán recordó que el año pasado también hubo una mejora durante la temporada, pero los casos de Covid-19 se incrementaron debido a que la gente se reúne más en espacios interiores y la época de frío provoca que el sistema inmunológico sea más débil. El conjunto de variables provoca que el riesgo de contagio y los casos positivos aumenten.

Según la información recopilada por EFE, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología la incidencia semanal el martes 21 de septiembre calculó que se tenían 65 contagios por 100.000 habitantes, frente a los 68,5 del lunes y los 77,9 de hace una semana. Respecto a las defunciones ocasionados por las complicaciones de la enfermedad, en las últimas horas se registraron 71 muertes, número considerablemente menor frente a las 83 de hace una semana.

Con base en estos mismos números, Spahn insistió que es demasiado pronto para levantar medidas de precaución, pues son las que han ocasionado que el panorama sea tan favorable. Además, hay un alto número de personas no vacunadas, lo que representa un riesgo para el personal de salud y la saturación de Unidades de Cuidados Intensivos. Solo el 63% de las personas en Alemania ha recibido el esquema completo de vacunación.