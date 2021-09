Niño enternece las redes en su búsqueda de ser adoptado: "aseo mi cuarto, lavo los platos"

En redes sociales comenzó a sonar una historia que le ha roto el corazón a más de una persona; se trata de un niño de nombre Aidan, quien a sus 6 añitos busca ser adoptado por una familia de Texas, Estados Unidos. Sin embargo, lo que enterneció a todo el mundo es que asegura que lavará sus platos y limpiará su recámara.

El pequeño se encuentra en el orfanato después de que sus padres biológicos fueran denunciados por abuso psicológico y físico. Al parecer, esto ocurrió también con sus hermanos, quienes fueron colocados en hogares separados , mientras que el tuvo que quedarse en este lugar.

De acuerdo con Fox 26, el menor de edad es un buen estudiante y tiene gustos como cualquier niño de su edad, como los cochecitos y superhéroes. Asimismo, le encanta sentirse útil a donde quiera que va, algo que sin duda llamará la atención de cualquier familia que desee adoptarlo.

“Aseo mi cuarto, lavo los platos y hago la limpieza”, aseguró el pequeño para las cámaras del medio que visitó el Depelchin Children’s Center, el lugar donde se encuentra. No obstante, los trámites no son sencillos y no sólo basta con querer llevarse al niño, pues necesita una familia que tenga una estructura, expectativas y realista con lo que necesita el niño.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a mujer por robo en supermercado; guardias la maltratan durante inspección | VIDEO VIRAL

¿Qué es Depelchin Children’s Center?

Este lugar, donde se encuentra Aidan, es una institución sin fines de lucro acreditada de adopción y cuidado de crianza. Sirve a los niños y familias más vulnerables en Texas y trabaja para romper los ciclos de abuso y negligencia, de acuerdo con la descripción de su portal web.

La organización tiene varios programas para la protección, adopción y cuidado de los infantes. También para madres biológicas, asesoramientos y programas escolares detallados para los menores.

Si deseas conocer más sobre esta institución DALE CLIC AQUÍ.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer quema a su amiga e hijo, quien murió, tras supuesto ataque de celos; salía con su expareja | VIDEO