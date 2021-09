"¡Socorro, socorro!": Los DESGARRADORES gritos de un joven al ver cómo una lluvia torrencial derriba su casa | VIDEO

Durante los últimos días, gran parte de España se ha visto afectada por fuertes tormentas y lluvias torrenciales, que causaron grandes inundaciones y daños materiales. En redes sociales se hizo viral un video en el que un joven en Cobisa (Toledo) pide ayuda cuando una tromba de agua derriba su casa. Los gritos son desgarradores.

La llamada depresión aislada en niveles altos (DANA), que según la agencia EFE es causada por el choque de una masa de aire frío en capas elevadas con aire caliente de la superficie, junto a una alta humedad, dejó túneles y garajes llenos de agua, cortes de luz y agua potable, así como personas atrapadas en sus hogares.

En el municipio de Cobisa, en la provincia de Toledo, un joven identificado como Mario grabó un video en el que la lluvia torrencial fue tan fuerte que derribó un muro y el agua entró en su casa, arrastrando todos sus muebles.

Las imágenes y los gritos del chico son desoladores, pues en sólo 30 segundos, él, su hermano y su madre lo perdieron todo. En el clip se observa cómo al principio sale un gran chorro de agua por una pared. Posteriormente, el muro de protección de la casa cae al suelo ante la fuerza del agua.

"¡No, no, no, no, no! ¡Ayuda! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro!", grita el joven de 20 años.