La historia de la niña que tiene síndrome del cabello impeinable, ¡igual que Albert Einstein!

Lyla Grace Barlow, una niña de la ciudad de Derby, en Reino Unido, padece de una extraña anomalía por la cual sus folículos capilares crecen en forma de corazón, lo que provoca que su cabelló se incontrolable.

La niña fue diagnosticada cuando tenía cinco años, después de pasar un periodo en un hospital por fiebre glandular, fue allí cuando los médicos afirmaron nunca haber visto un cabello con esas características.

"El cabelló de Lyla Grace comenzó a crecer y parecía una pelusa", contó su madre, Alex. "La gente solía decir que solo era pelo de bebé, pero el cabello de su hermana mayor, no había sido así", añadió.

Cuando cumplió cuatro años, su pelo comenzó a convertirse en rastas y era realmente difícil de peinar.

"Utilizamos muchos productos para tratar de conseguir pasarle un peine, pero nada funcionó", contó la madre. "La gente solía decir que se parecía a Albert Einstein debido a su peinado", dijo.

A pesar de las dolorosas mañanas pasadas intentando peinarse, Lyla Grace llegó a aceptar su cabello, mismo que la volvió muy popular en su escuela.

Los padres de Lyla Grace se preocuparon cuando esperaban a su cuarta y última hija, pues temían que Mary-Jean, padeciera el mismo síndrome, pero finalmente no fue así: "Hay una posibilidad entre cuatro de que si tienes el gen, tu hijo lo tenga".

No obstante la madre de Lyla Grace reveló que el cabello de su hija ha mejorado, aunque sigue teniendo los mismos folículos. A sus nueve años, por fin sabe que es hacerse diferentes peinados, trenzas o no sentir dolor al pasarse el cepillo.

Síndrome del cabello impeinable

Es una rara anomalía del tallo del cuero cabelludo. La condición se caracteriza por cabello seco, rizado, de color marrón claro o rubio que se proyecta para fuera, y crece en diferentes direcciones, siendo prácticamente imposible de peinarse.

La medicina ha descrito casos familiares y esporádicos. En la mayoría de los casos el síndrome del cabello impeinable es un problema aislado.

¿Qué lo causa?

El síndrome del cabello impeinable es causada por una mutación de gen, cuya cura no existe, aunque se cree que a medida que pasan los años y quien padece el síndrome se acerca a la pubertad, su cabello se vuelve más controlable. El pelo se reseca, pero el lado positivo es que no produce caída de cabello.

¿Cómo crece?

La forma de crecimiento no es hacia abajo sino hacia afuera del cuero cabelludo en múltiples direcciones. A pesar de su apariencia, el cabello no es frágil ni quebradizo y crece a un ritmo normal o ligeramente más lento. Por razones desconocidas, esta condición generalmente mejora con el tiempo. En la adolescencia, las personas con síndrome de cabello no compatible tienen el cabello plano y con una textura normal o casi normal.

La causa principal se debe a las mutaciones en el gen PADI3 , TGM3 o TCHH, que proporcionan direcciones para producir proteínas que ayudan a dar estructura a la raíz del cabello. Las proteínas producidas a partir de los genes PADI3 y TGM3 modifican la proteína producida a partir del gen TCHH, conocido como trichohialina.

La tricohialina modificada puede unirse a otras proteínas y a moléculas llamadas filamentos intermedios de queratina para crear enlaces cruzados organizados. Estos enlaces forman redes que proporcionan estructura al tallo del cabello y le dan una forma cilíndrica.

Como resultado, en lugar de tener una forma cilíndrica, tiene una sección transversal triangular, en forma de corazón o plana. A veces, todas estas formas irregulares pueden ocurrir a lo largo de una sola fibra de cabello.

En niños con síndrome de cabello no compatible, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, del 50 al 100 por ciento de sus mechones de cabello tienen una forma irregular. Además, el cabello anormal refleja la luz de manera diferente al cabello normal, lo que explica su brillo.

