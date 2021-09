Embarazada intenta saltar del segundo piso para escapar de la golpiza que le daba su esposo | VIDEO

Una mujer de 3 meses de embarazo intentó saltar desde una ventana del segundo piso de un edificio para escapar de la supuesta golpiza infringida por su esposo antes de que él la arrastre de regreso a su departamento en Brasil.

El inquietante momento fue registrado el sábado por vecinos de la localidad Carioca de Duque de Caxias.

Las imágenes del video muestran a María José, de 35 años, colocando su pierna sobre la ventana, pero su cónyuge, identificado como Vitor Batista, también de 32 años, parece tirar de su cabeza y la arrastra de regreso al apartamento.

En un segundo video se puede ver a la mujer embarazada inclinada hacia atrás sobre el borde de la ventana. Posteriormente, Batista atrae a su esposa hacia él mientras la pareja lucha él intenta cerrar la ventana.

Al escuchar la pelea los vecinos llamaron a la Policía Civil y se llevaron detenido a Batista.

Según informes, Batista enfureció después de descubrir que su esposa escribió una nota pidiendo ayuda y la tiró por la ventana.

Un medio local brasileño aseguró que Batista dijo a las autoridades que la pelea era "solo una pelea de pareja".

María José contó a la cadena G1 que su esposo, desde hace dos años, la había golpeado repetidamente a lo largo de su relación. Batista presuntamente la habría amenazado a ella y a su hijo de cuatro años desde una relación anterior.

En un momento de desesperación, María José dijo que trató de tirarse por la ventana, acción que ya había hecho en otro momento de agresión, y que la golpiza solo terminó cuando uno de los vecinos fue al apartamento de la pareja para tratar de contener las agresiones, lo que hizo posible que María José escapara.

"Estaba celoso y muy posesivo. No me dejaba salir a la calle, solo por trabajo. Incluso perdí mi empleo", dijo José. "Cuando me atacó, tenía cicatrices y no podía ir a trabajar. Inventé excusas porque me quedé en casa"., añadió.

Pese al constante maltrato de su esposo, José mantuvo la esperanza de que Batista cambiara eventualmente; sin embargo, eso nunca pasó.

"Siempre creemos que la persona puede cambiar, pero la agresión continúa y con el tiempo sólo empeora", dijo. "No tuve el coraje. Estaba avergonzada".

Por otra parte, la superintendente de policía Fernanda Fernández atribuyó a los vecinos el mérito de haber salvado la vida de María José.

"Quizá si los vecinos no hubieran llamado a la policía, lo hubieran filmado, la víctima no habría sobrevivido", dijo Fernández.

Acusaciones contra el agresor

El juez Pedro Ivo Matins Caruso D'ippolito, del juzgado IV de lo Penal, convirtió este jueves la detención del agresor de la demanda Vitor Batista de Olveira de delito flagrante a preventivo.

Vitor fue detenido en el acto por la Policía Especial de Atención a la Mujer en Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

En su decisión el juez tuvo en cuenta la "prueba existencial del delito y prueba suficiente de autoría, materializada en los testimonios de la víctima y testigos de la jefatura de policía".

El magistrado tomó en cuenta que María José, embarazada de tres meses, había sido agredida física y psicológicamente durante diez meses, que su pareja era muy violenta y que la última pelea había comenzado el sábado y que desde entonces estaba siendo golpeada.





EFVE