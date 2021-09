Madre e hija no vacunadas mueren de Covid-19 en el mismo hospital

Una madre británica no vacunada y su hija murieron con menos de 15 días de diferencia en el hospital después de que ambas contrajeron coronavirus, dejando a su familia devastada.

Sammie-Jo Forde, de 32 años, murió en el hospital Ulster cerca de Belfast el sábado pasado, sólo 11 días después de que su madre, Heather Maddern, de 55 años, falleciera en la misma sala el pasado 31 de agosto.

El padre de Forde, Kevin McAllister, dijo que “me perseguirá por el resto de mi vida que mi hija no se haya vacunado “ y agregó que deja cuatro hijos.

Tanto de Forde como su madre, que estaba en la sólo dos camas una de la otra en el hospital, eran trabajadores de cuidados a personas mayores en sus propios hogares.

La señorita Forde, que no tenía problemas de salud subyacentes, le habían estado enviando mensajes de texto a su padre mientras la atendían en el hospital y le dijo: “Papá, mamá falleció”.

McAllister, quien también tiene dos hijos, dijo que no entendía porque ni su hija ni su madre, quien era su ex pareja, decidieron no recibir la vacuna.

Hace tres días se llevó a cabo un funeral para la madre, que vivía en un Groomsport, el lunes, mientras que un servicio para Forde se llevará acabo el próximo lunes.

McAllister dijo que no entendía por qué su hija y su expareja no aceptaron la oferta de la vacuna para protegerse contra el Covid-19.

"Ayudaban a otras personas y ni siquiera podían ayudarse a sí mismas", dijo,

"Estas personas que no están recibiendo la inyección de Covid-19, no están pensando en las otras personas que dejan atrás".

McAllister dijo que el resto de su familia se había quedado para "recoger los pedazos" e instó al público a "escuchar a los expertos" y vacunarse.

Sammie-Jo será enterrada el próximo lunes, mientras tanto, sus hijos han quedado a cargo de su abuelo, quien asegura que algunos amigos de su hija han recolectad hasta 10 mil euros para ayudar a los hijos que dejó la mujer de 32 años.

"No puedo agradecerles lo suficiente. Solo deseo que las personas ahí afuera se vacunen. Si mi hija lo hubiera hecho, hoy estaría viva, ella y su mamá".

Foto: BBC

Vacunas

El secretario de Salud, Sajid Javid, dijo hoy que las vacunas han salvado más de 112 mil 300 vidas y prevenido 24 millones de casos solo en Inglaterra.

Un poco más de 900 mil personas en Inglaterra de 50 años o más están actualmente al menos seis meses después de recibir su segunda dosis de vacuna, lo que significa que son elegibles para un refuerzo.

Esta cifra alcanzará los 2,7 millones a principios de octubre y los 10,4 millones a principios de noviembre.

El gobierno dijo que 201 personas más habían muerto dentro de los 28 días posteriores a la prueba positiva de Covid-19, lo que eleva el total del Reino Unido a 134 mil 647.

Cifras separadas publicadas por la Oficina de Estadísticas Nacionales muestran que ahora se han registrado 159 mil muertes en el Reino Unido donde se mencionó Covid-19 en el certificado de defunción.

A las 9 de la mañana de ayer, había habido otros 30 mil 597 casos de Covid-19 confirmados por laboratorio en el Reino Unido, de acuerdo con el Gobierno.

EFVE