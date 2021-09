Captan a un "zorro con zancos", el animal que inspiró una antigua leyenda sudamericana

En Uruguay es casi una leyenda o un animal mítico; muchos lo llaman “zorro con zancos”. Y aunque muchos creen que no existen, una persona lo logró grabar por primera vez en el país sudamericano el pasado 30 de agosto. El vigilante de una empresa agroindustrial en Salto, departamento del Norte del país, fue quien captó a este raro animal.

“La primera vez escuché unos pasos y pensé que era un ciervo. Cuando se acercó me di cuenta de que no, pero no tenía idea de qué estaba viendo. Se fue sin darme tiempo a filmarlo y me quedé pensando: ¿cómo le explico a los demás lo que vi para que me crean? A los cinco minutos volvió y quedó bien a la luz. Ahí agarré el celular y empecé a filmar, pero sin tener idea de qué animal era, no sabía que existía algo así”, comentó Víctor Fontora, quien se hizo viral por su descubrimiento.

Es un animal muy extraño. Foto: Especial.

El “zorro con zancos”, un animal de cuento

El Aguará Guazú o "Zorro con Zancos", es un animal casi mitológico en las praderas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Aunque se trata del primer video claro de esta especie, no es la primera vez que se da noticia de un avistamiento en zonas rurales del país; en el año 2013 la ONG Julana logró captar con una cámara escondida otro aguará guazú, pero apenas y se nota, porque la calidad del material era muy mala.

La leyenda del lobizón, como se conoce también a este animal, cuenta que el séptimo hijo de siete varones seguidos será el lobizón, transformándose en lobo durante las noches de luna llena. También se dice que la única forma de evitar esta maldición es haciendo padrino del hijo menor, al hijo mayor.

Es muy raro ver uno de estos “zorros con zancos”, ya que son muy solitarios y recorren distancias muy largas y alejadas de la población. Suele caminar moviendo la para delante y la trasera a la vez. Cuando los machos y las hembras se cruzan generalmente se mantienen juntos solo para procrear y, después, siguen sus caminos por separado.

Este animal no es agresivo con los humanos y suele cazar presas pequeñas como roedores y pájaros (y sus huevos), pero también come frutas y plantas. Sin embargo, su aullido infunde miedo, ya que suele ser muy extraño; también hay pocos porque ha sufrido por la caza furtiva.

msb