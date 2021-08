Talibanes vuelan helicóptero con un hombre colgando VIDEO se viraliza

Durante las últimas horas se ha viralizado un video en el que supuestamente elementos talibanes vuelan un helicóptero Black Hawk estadounidense sobre Afganistán, con alguien colgando debajo de él mediante una cuerda. Talib Tims, medio oficialista en inglés, aseguró que el video es real y sí era piloteado por los efectivos talibanes.

En un clip, se ve claramente a alguien colgando debajo del helicóptero mientras flota en el cielo. Sin embargo, no está claro inmediatamente exactamente cómo está apegado o si está vivo, y el Talib Times no lo mencionó. Algunos periodistas insistieron en que mostraba a alguien que había sido ahorcado, y luego fue mostrado a la población para infundir miedo, pero son versiones no confirmadas.

Talib Times también compartió otro clip de que se jactó de ser el "primer vuelo en un black hawk", después de que el grupo militante islámico fuera filmado anteriormente haciendo intentos fallidos de emprender vuelo en uno de los helicópteros estadounidenses capturados cuando tomaron el poder.

¿Qué es lo que dice Estados Unidos al respecto?

La Casa Blanca ha dicho que aún no tiene una "imagen completa" de los artículos militares que los talibanes han confiscado, pero ha admitido que incluye aviones como Black Hawks que fueron entregados a las Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas.

El Talib Times también compartió anteriormente imágenes de otros artículos militares aparentemente incautados en el aeropuerto de Kabul después de que las tropas estadounidenses finalmente se fueran el lunes, poniendo fin a la guerra más larga de Estados Unidos, la cual duró casi dos décadas.

"Los talibanes han incautado más aviones, helicópteros, armas y equipo estadounidense en el aeropuerto de Kabul", dijo la página Twitter del medio. Sin embargo, Estados Unidos expuso que "desmilitarizó" al menos 73 aviones para hacerlos inútiles mientras los dejaban atrás, el jefe del Comando Central, el general Kenneth McKenzie le dijo a la Agencia France-Presse. "Esos aviones nunca volverán a volar. Nunca podrán ser operados por nadie", dijo.

