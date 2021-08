Prohibieron a una madre ver a su hijo de 11 años hasta que se vacune contra el Covid-19

Rebecca Firlit y su ex esposo Matthew Duiven llevan siete años divorciados y ambos comparten la custodia de su pequeño hijo de 11; sin embargo, ahora la mujer de 39 años no podrá ver a su hijo y todo porque ella no se ha vacunado contra Covid-19.

Durante una audiencia, la cual tenía por objetivo ajustar algunos detalles sobre la manutención del menor, el juez del condado de Shapiro, en Chicago, le preguntó a Rebecca si ya se había aplicado la vacuna antiCovid-19, a lo que la mujer contetsó que no, por lo que éste le dijo que hasta que no la tuviera, no podía ver a su hijo. El papá del niño sí está vacunado y podrá seguir viendo al pequeño.

Esta resolución desconcertó a Rebecca, pues creía que durante la audiencia únicamente hablarían de los gastos y la manutención del hijo que tuvo con Mathew, por lo que cuestionó que le hayan hecho esa pregunta 'sin sentido'. Sin embargo, el juez fue contundente, "yo soy quien toma las decisiones de su caso".

La mujer argumentó que en ocasiones previas ha tenido reacciones adversas a vacunas y que por recomendación de un médico, aún no se había aplicado las dosis contra Covid-19; no obstante, no fue un argumento válido para que el juez cambiara de parecer.

The Washington Post relató que la mujer no reveló si se vacunará o no, pero lo que sí dejó muy en claro es que apelará la decisión del juez, ya que se extralimitó en su autoridad y no es correcto alejar a un hijo de su madre. "Extraño a mi hijo más que a nada", dijo Rebecca en entrevista con Fox 32 Chicago.

Por su parte, el mismo medio estadounidense relata que el padré afirmó que estaba de acuerdo con la decisión tomada por el juez.

¿Por qué el juez le preguntó a la mamá si ya estaba vacunada?

Parecería que este cuestionamiento sale completamente de la lógica, sin embargo, es importante resaltar que Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19 y que, actualmente, los casos positivos por este nuevo coronavirus nuevamente se han vuelto a disparar, pero ahora en menores de edad.

De acuerdo con un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles de Estados Unidos tan sólo en la tercera semana de agosto se registraron 180 mil nuevos casos de Covid-19 en menores de edad; si se compara con los 38 mil semanales que había a finales de julio, se trata de un aumento preocupante, sobre todo por la cercanía del regreso a clases y la entrada de las estaciones más frías del año.

En Estados Unidos, las vacunas antiCovid-19 para menores de edad sólo están autorizadas para los mayores de 12 años, por lo que evidentemente el hijo de Rebecca y Matthiew se encuentra en un sector vulnerable en caso de que alguno de sus padres se contagie. Si bien la vacuna no evita que adquieran la enfermedad, sí reduce considerablemente las posibildades de que ésta sea grave o hasta mortal.

Es por ello que el juez pudo haber decidido que la madre representaba un riesgo para su hijo y que no podía verlo hasta que se vacunara. Por el contrario, su padre al ya tener esquema completo, puede ser una persona más segura para el preadolescente.

Con información de The Washington Post, Fox 32 Chicago y CNN