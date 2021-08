Enojo contra la vacuna del Covid-19 en Grecia

Unas siete mil personas se manifestaron ayer en la plaza de Sintagma, en el centro de Atenas, contra la vacunación obligatoria de los trabajadores sanitarios que entra en vigor el miércoles.

"No estamos contra las vacunas, sino contra el fascismo" y "¡Viva la democracia!", se leía en las pancartas.

"Es increíble que me suspendan del trabajo porque me niego a vacunarme, durante meses he ayudado a contener la epidemia, trabajando en condiciones difíciles", dijo Christos Bakakios, conductor de ambulancia.

El gobierno griego decidió tomar medidas para animar a la población a vacunarse ante la propagación de la variante Delta del coronavirus. 99% de los pacientes intubados en los hospitales no están vacunados.

Israel anunció que rebajó a 12 años la edad mínima para recibir una tercera dosis de vacuna antiCOVID, con el objetivo de combatir un aumento de los contagios a causa de la variante Delta.

Mientras, miembros de juntas escolares en todo Estados Unidos están renunciando a sus cargos debido a la polarización sobre el uso de mascarillas contra el COVID-19, la necesidad de vacunar a los niños o la enseñanza de temas raciales.

Por su parte, la Comisión Nacional de Sanidad de China anunció la detección de 33 nuevos positivos del coronavirus, todos ellos diagnosticados a viajeros procedentes de fuera de las fronteras de China continental.

Los casos se registraron en las ciudades de Shanghái (este, 5) y Tianjin (norte, 4), y en las provincias de Yunnan (sur, 17), Cantón (sur, 3), Jiangsu (este, 2), Fujian (sureste, 1) y Sichuan (1).

AFP, EFE y AP

dza