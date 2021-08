Terrible: una mujer superó el Covid-19 pero cuando regresó a casa encontró a su esposo muerto por el virus

Lisa Steadman , una mujer de Winter Haven, Estados Unidos, asegura estar viviendo una pesadilla luego de pasar más de una semana en el hospital al contagiarse de Covid-19 y perder a su esposo a causa del mismo.

La mujer contó a través de su cuenta de Facebook que estuvo hospitalizada durante ocho días y aunque hablaba todos los días con su esposo, hubo una tarde que perdió el contacto con él.

Al no recibir respuesta por parte de Ron, su marido, la mujer llamó a la policía desde el hospital para que fueran a buscarlo.

A Ron lo habían mandado a casa con medicamento al no presentar síntomas fuertes.

"Lo enviaron a casa con medicinas y esas cosas porque no estaba angustiado ni nada por el estilo. Era como si tuviera un resfriado fuerte", dijo la mujer.

Lisa habría sido ingresada al hospital luego de desmayarse, además de estar lidiando con otras enfermedades no relacionadas.

"Me habían dicho que su teléfono estaba funcionando mal y que no se estaba cargando de forma correcta. El lunes, no pude localizarlo. Así que envié al Departamento de Policía de Winter Haven para hacer un chequeo de bienestar. Hablaron 'Él estaba bien'", dijo

El portavoz de la policía de Winter Haven, Jamie Brown, confirmó que se realizó un control de bienestar.

Cuando Ron no respondió a su llamada telefónica. Lisa simplemente asumió que la batería se había agotado.

El miércoles, Lisa fue dada de alta del hospital, al llegar a casa, encontró a su esposo muerto y a sus mascotas al borde de la muerte por la falta de agua y alimento.

"No puedo sacar esa imagen de mi mente. Ojalá nunca lo hubiera encontrado así", dijo.

"Era un hombre de familia humilde, muy amigable, dispuesto a ayudar a cualquier hombre de familia temeroso de Dios", aseguró la viuda.

El médico de Ron Steadman le dijo a Lisa que su esposo habría muerto por complicaciones derivadas del Covid-19.

No fueron vacunados

El matrimonio no había sido vacunado, pues la pareja sintió que las vacunas no tenían la suficiente aprobación como para adquirirlas.

"Ambos sentimos que todavía no se había aprobado lo suficiente. Ahora, después de estar en el hospital y hablar con mi médico, cuando pueda tomarlo, lo haré en septiembre", dijo la mujer.

Además de la pérdida de su esposo, Lisa tuvo que pagar cerca de 800 dólares para que una empresa limpiara el dormitorio donde falleció Ron.

Asimismo, tuvo que deshacerse de algunos muebles del mismo, así como del colcho en el que dormían.

"Estuvieron allí los 15 minutos. Cortaron parte del colchón que tenía desperdicios", dijo la mujer, quien está recaudando fondos para pagar los gastos inesperados.

Steadman todavía está luchando con algunas secuelas generadas por el Covid-19 y no ha podido volver a trabajar como estilista de uñas.

Vacunas en EU

Ha habido múltiples informes en los últimos dos meses de personas no vacunadas en los Estados Unidos que murieron después de contraer Covid-19.

Estudios han demostrado que vacunarse ofrece la mayor protección contra el Coronavirus en comparación con haber sido infectado por el virus anteriormente, ya que los casos de avance en los EU son raros.

Días atrás la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que la vacuna Pfizer había recibido la aprobación total de la agencia, mientras que se espera que las otras vacunas disponibles estén aprobadas formalmente para fin de año.

Tras el anuncio de la FDA, el presidente Joe Biden instó a las empresas a exigir que sus empleados se vacunen.

Florida se ha visto gravemente afectada por el aumento de casos de Covid-19 y hospitalizaciones en los últimos dos meses, ya que el estado ha informado cifras récord de la pandemia varias veces en las últimas semanas.

El estado registró 26 mil 203 nuevos casos el miércoles, lo que le da a Florida un promedio de siete días de 21 mil 673, mientras que reportó un promedio durante la última semana de 228 muertes diarias por Covid.

