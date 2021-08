La casa en Atlanta donde vivía Ricardo Anaya está en venta; así es la lujosa residencia | FOTOS

Cuando se dio a conocer que Ricardo Anaya era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente haber recibido dinero para aprobar la Reforma Energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el panista queretano afirmó que se trataba de una persecución política orquestada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ante ello, Anaya Cortés anunció que se iría de México pero advirtió que no era por miedo al presidente, "voy a tener que estar fuera una temporada, espero que sea muy breve", dijo en un video que difundió en redes sociales. Y entonces todo apuntaba a que el excandidato presidencial podría ir a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Atlanta. Durante la audiencia de este jueves, el propio Anaya confirmó que no se encontraba en nuestro país, pero no reveló su ubicación exacta.

La razón para creer que el país vecino sería su destino, es que hace casi cinco años investigaciones periodísticas dieron a conocer que la familia de Ricardo Anaya vivía en una zona residencial de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. La lujosa casa, valuada en unos 600 mil dólares se ubica en el número 4284 de Bishop Lake Road, en Marietta, uno de los suburbios más exclusivos de la ciudad.

Así es por dentro la casa en Atlanta donde vivía la familia de Ricardo Anaya. Foto: zillow.com

De acuerdo con El Universal, quien dio a conocer esta información en 2016, en ese entonces el valor de esta casa en Atlanta, oscilaba entre los 564 mil 340 y 682 mil 705 dólares, lo que traducido a pesos mexicanos actuales, queda entre 11 millones 483 mil 528 y 13 millones 892 mil 90 pesos.

¿La casa pertence a Anaya?

Este jueves trascendió que Ricardo Anaya habría puesto a la venta la lujosa casa en Atlanta donde vivía su familia, a quienes dijo en su momento, únicamente iba a visitar los fines de semana para luego volver a México. Fue el empresario Javier Garza Calderón, fundador de la asociación civil Empresarios por la Cuarta Transformación, quien lo dio a conocer en sus redes sociales.

Esto publicó en Twitter el empresario Javier Garza Calderón. Foto: Especial

No obstante, dicha afirmación no es del todo correcta. Si bien Ricardo Anaya confirmó en su momento que su esposa e hijos vivían en esa exclusiva zona de Atlanta, lo cierto es que la casa no le pertenecía, pues la rentaba por unos cuatro mil 120 dólares al mes (unos 80 mil pesos, de acuerdo con el tipo de cambio que estaba vigente en ese momento, que era de 19.40 pesos, aproximadamente).

Y apenas en marzo de este año, había trascendido que Anaya vivía con su familia en esa casa de Bishop Lake Road porque "no soportaba ver la pobreza que había en México", sin embargo, estos dichos fueron verificados por la agencia de noticias AP con el equipo del excandidato presidencial. Una vocera del Partido Acción Nacional (PAN) dijo a Associated Press que Ricardo Anaya en realidad vivía en Querétaro, entidad en la que pasado gran parte de su vida.

La casa en Bishop Lake Road es de 423.45 metros cuadrados. Foto: zillow.com

Aunado a lo anterior, AP buscó información en la base de datos LexisNexis, que contiene registros públicos de propiedades y transacciones inmobiliarias en Estados Unidos, y no encontró registros de que Ricardo Anaya fuera dueño de una vivienda en Atlanta o en el suburbio de Marietta.

La casa sí está a la venta

Lo que sí es cierto es que la lujosa residencia sí está actualmente a la venta y se oferta en 585 mil dólares (que en pesos mexicanos equivale a 11 millones 903 mil 931), tal como se puede comprobar en el sitio de bienes raíces Zillow. En la descripción se detalla que la residencia cuenta con cinco habitaciones, cinco baños y acceso a un lago.

La lujosa residencia tiene acceso a un lago. Foto: zillow.com

De hecho, fue el mismo empresario Javier Garza Calderón quien compartió el enlace hacia la oferta. Sin embargo, al hacer una búsqueda en los registros públicos, se aprecia que el verdadero dueño de la casa es un hombre llamado Travis B. Johnson, quien también vive en el exclusivo suburbio de Marietta, en Atlanta, Georgia.

Resultado de búsqueda del dueño de la lujosa casa en Marietta. Foto: Especial

¿Qué está pasando con Ricardo Anaya?

El excandidato presidencial Ricardo Anaya compareció este jueves virtualmente ante un juez federal, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por haber recibido dinero a cambio de aprobar las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto cuando era legislador, por ello decidió salir un tiempo de México ante 'la persecusión' que, dice, ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su contra.

"¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?", expresó en un video Ricardo Anaya, esto en alusión a que Emilio "N", ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), habría declarado que él mismo fue quien entregó dinero al panista para que aprobara la Reforma Energética.

Vale recordar que el director de Pemex fue extraditado desde España en 2020 y actualmente está detenido y se ofreció a colaborar con la FGR a cambio de beneficios judiciales. Al respecto, Anaya acusa la Fiscalía General de la República de haber alterado las declaraciones de Lozoya a fin de perserguirlo y sacarlo de la jugada para las elecciones de 2024, en las cuales el panista tiene intención de contender nuevamente.

Anaya acusa persecusión política, pero el presidente niega que sea así. Foto: Cuartoscuro

Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador se han enfrascado en un conflicto tras la investigación al excandidato presidencial en el cual se han insultado y hecho diversas acusaciones. A propósito de la audiancia de este jueves, la cual fue pospuesta para octubre debido a que el panista no ha tenido acceso a la carpeta de investigación de la FGR, el presidente López Obrador reiteró en su conferencia matutina "que no lo está persiguiendo, pues lo suyo no es la venganza".

"Y ahora que lo citan a declarar, se le hace fácil decir 'me está persiguiendo'. No tengo nada que ver con la denuncia, mi fuerte no es la vengaza. Tiene que aclarar si recibió o no dinero (porque) no hay persecución en este gobierno. Tenemos que aclararlo, porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo es el cambio de mentalidad y lograr la no repetición de todas estas historias de legisladores recibiendo dinero para votar y entregar el petroleo de los mexicanos a particulares", sentenció AMLO.