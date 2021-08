Levantamiento de glúteos brasileño: la peligrosa cirugía que cada vez más mujeres quieren

La operación de levantamiento de glúteos brasileño, también conocida como BBL, Brazilian Butt Lift, se ha convertido en una referencia de la cultura pop que ha inundado las redes sociales abriendo la discusión en las mismas, pero ¿qué es en realidad?.

Pionero

Ivo Pitanguy, es considerado el cirujano plástico pionero del BBL tras publicar, en 1964, un articulo sobre cirugía de levantamiento de glúteos.

En dicha cirugía se podía retirar el tejido y la piel no deseados que rodeaban esa área para corregir la apariencia de los glúteos caídos, pero no se les podía dar ni forma ni una apariencia más llena.

En 1969, Bartels y colaboradores documentaron la primera operación de aumento de glúteos, en el que se utilizó un implante de busto de silicón para corregir la atrofia del glúteo izquierdo de un paciente. Sin embargo, no fue sino hasta 1973 cuando Cocke y Ricketson documentaron la primera operación cosmética de aumento de glúteos.

Tras el crecimiento de la liposucción en las décadas de 1980 y 1990, en la que se retira la grasa de distintas partes del cuerpo donde se desea, los cirujanos comenzaron a explorar la reincorporación de dicha grasa en otras áreas del cuerpo, y así nació el levantamiento de glúteos brasileño.

Cirugía Mortífera

La razón por la que el procedimiento es tan peligroso es porque los glúteos tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos, algunos tan grandes como popotes para bebidas. Estos se drenan en la vena cava inferior, que es una vía directa al corazón. En un levantamiento de glúteos, la grasa se inyecta en la zona con una cánula o tubo metálico largo.

Este procedimiento puede ser difícil para los médicos, pues se complica saber con exactitud dónde están inyectando; a veces han inyectado por error la grasa en el músculo glúteo, o justo debajo del mismo, lo que puede provocar que la grasa viaje directo al corazón y a los pulmones, obstruyendo el flujo sanguíneo y causar la muerte inmediata.

Un informe realizado en julio de 2017 de la Fundación para la Educación e investigación de Cirugía Estética publicado en Aesthetic Surgery Journal señaló que uno o dos de cada 6 mil levantamientos de glúteos terminaron en fallecimiento, el índice de mortalidad más alto para cualquier cirugía estética. En 2018, la Asociación Británica de Cirugía Plástica y Estética aconsejó a los cirujanos del Reino Unido que dejaran de realizarla, aunque no pudieron prohibirla de manera tajante.

¿Cuánto cuesta una cirugía de este tipo?

Este tipo de procedimiento suele tener un costo de 15 mil dólares y no suele ser cubierto por ningún seguro.

La Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética informó que solo en 2020, hubo 40 mil 320 aumentos de glúteos, que incluyeron tanto implantes como injertos de grasa. Según los datos de palabras clave de Google, se hicieron cerca de 200 mil búsquedas de "BBL" al mes entre enero y mayo de 2021.

¿Por qué el nombre?

No está claro de dónde viene el nombre de Brazilian Butt Lift, ya que técnicamente no se levanta nada. El procedimiento se le atribuye a Ivo Pitanguy, un cirujano plástico brasileño, quien es pionero del mismo en la década de 1960.

Poco a poco se fue extendiendo hacia el norte, y se volvió popular en Estados Unidos alrededor del año 2010 gracias a Jennifer López, Kim Kardashian y Nicki Minaj, quienes son admiradas por su trasero. (Las mujeres niegan haber recibido ayuda quirúrgica. Kardashian se hizo una radiografía durante un episodio de Keeping Up With the Kardashians. Los médicos no encontraron implantes, aunque no se habló de injertos de grasa).

Un editorial de enero de 2020 de la revista Plastic and Reconstructive Surgery argumentaba que, en realidad, el procedimiento recibió su nombre en 1996, cuando el canal Learning Channel presentó un segmento con Leonard Grossman, un cirujano plástico certificado que le practicó una liposucción de grasa a una mujer brasileña y se la inyectó en los glúteos. El segmento se llamó: “Construyendo el trasero brasileño”, y así nació el apodo. (Los autores del artículo propusieron que el procedimiento se llamara “aumento de glúteos subcutáneo seguro”).

Desde entonces, las cantidades de grasa inyectada no han hecho más que aumentar. “No sé en qué momento adoptamos la idea de que mientras más grande es mejor, pero pusimos volúmenes cada vez mayores cuando nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo”, dijo Oni Garcia, cirujano plástico certificado en Miami.

Nadie sabe con seguridad cuáles son las repercusiones a largo plazo, pero a Arthur W. Perry, cirujano plástico certificado en Nueva York y Nueva Jersey, y profesor adjunto de cirugía en la Universidad de Columbia, le preocupa tanto que se niega a realizar el procedimiento.

“¿Qué pasa cuando se pone una gran cantidad de grasa muerta en los glúteos?”, preguntó. “Porque eso es: grasa muerta. Ni siquiera hemos empezado a ver los desastres estéticos de la gente que anda por ahí con unos glúteos redondísimos, y uno más grande que el otro”.

“En mi opinión, en este momento no es un procedimiento que se haga de manera rutinaria y uniforme con seguridad”, dijo.

con información de medios

EFVE