Golpea tormenta tropical Grace a damnificados del terremoto en Haití

El número de muertos por el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el suroeste de Haití, el pasado sábado, aumentó a mil 941 y la cifra de heridos a más de nueve mil 900, informó ayer la Dirección de Protección Civil de la nación caribeña.

Haití se hundía cada vez más en el caos, cuando las víctimas del terremoto se encontraban desamparadas ante el fuerte temporal provocado por la tormenta tropical Grace.

Más de 60 mil hogares resultaron destruidos y otros 76 mil sufrieron daños diversos, mientras que muchos edificios públicos también fueron afectados o colapsaron durante el sismo, agregaron las autoridades haitianas.

El poderoso temblor se produjo a unos 160 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe. Miles de personas que quedaron sin hogar por el desastre, enfrentaron más miseria cuando la tormenta tropical Grace azotó el empobrecido país con registros de hasta 38 centímetros cúbicos de lluvia.

"No tenemos médicos. No tenemos comida. Cada mañana llega más gente. No tenemos baños ni lugar para dormir", dijo Mathieu Jameson, subdirector de un campamento, agregando que el lugar espera la ayuda del gobierno.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió sobre inundaciones repentinas y urbanas y posibles deslizamientos de tierra.

Aún recuperándose de un temblor que en 2010 devastó Puerto Príncipe, Haití ya estaba en estado de shock por el asesinato de su presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio pasado, cuando ocurrió el desastre.

Hasta el momento, ha llegado algo de ayuda del exterior, incluidos equipos de búsqueda especializados de Estados Unidos, así como 15.4 toneladas de alimentos, medicinas y agua de México.

El gobierno de España enviará 10 toneladas de material médico y aportará 292 mil dólares para atender la crisis humanitaria de Haití. Apoyará con el manejo de equipos de potabilización de agua aportados con anterioridad por la Cooperación Española.

