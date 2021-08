Bennu: Salen a la luz nuevos datos; científicos explican si el gran asteroide impactará con la Tierra

Bennu es uno de los asteroides conocido por ser uno de los más peligrosos de nuestro sistema solar. Gracias a la visita de una nave espacial de la NASA, los científicos llegaron a una mayor compresión sobre el asteroide y de sus próximos acercamientos a la Tierra, asimismo, concluyeron que este podría impactar con nuestro planeta.

Si bien la misión OSIRIS de la NASA pasó más de dos años en órbita alrededor de Bennu, pudo recopilar información sin precedentes, así como una muestra que actualmente regresa a la Tierra y llegará en Septiembre de 2023.

Los datos recopilados por Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer permitieron realizar un seguimiento preciso de los movimientos del esteroide hasta el años 2300, hallazgos que reducen las incertidumbres que tenían los científicos sobre la órbita futura del asteroide.

La probabilidad de choque con la Tierra es de 1 en mil 750 en el año 2300.

El próximo acercamiento del asteroide a la Tierra será en 2135. Si bien Bennu no se acercará lo suficiente para representar una amenaza a nuestro planeta, saber su trayectoria exacta podría ayudar a los científicos a comprender mejor cómo la gravedad de nuestro planeta cambiará la órbita futura del asteroide alrededor del sol.

Ojo de cerradura gravitacional

La misión OSIRIS-REx llegó hasta Bennu en diciembre de 2018 y partió de ahí a principios de este año el 10 de mayo, cargada con la muestra que recogió de la superficie del asteroide. A pesar de que la nave espacial está a un par de años de regresar a la Tierra, ha estado enviando datos que revelan lo que aprendió sobre Bennu todo el tiempo. Esto permitió a los científicos saber que se trata de un asteroide de escombros con forma de peonza, compuesto de rocas unidas por la gravedad. Tiene aproximadamente 500 metros de ancho.

"Los datos de OSIRIS-REx nos brindan información mucho más precisa, podemos probar los límites de nuestros modelos y calcular la trayectoria futura de Bennu con un alto grado de certeza hasta 2135", dijo el autor principal del estudio. Davide Farnocchia, científico en el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, a través de un comunicado.

Asimismo, aseguró que nunca antes se había modelado la trayectoria de un asteroide con tanta precisión.

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, con sede en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, puede usar datos de asteroides para calcular sus trayectorias, predecir su movimiento futuro y evaluar si existe o no la posibilidad de un impacto.

Con el tiempo, las órbitas de los asteroides alrededor del sol cambian, por lo que los investigadores querían determinar si Bennu experimentara un "ojo de cerradura gravitacional" durante su primer acercamiento a la Tierra en 2135.

Un ojo de cerradura gravitacional es una pequeña región del espacio donde la gravedad de un planeta puede alterar la órbita de un asteroide que pasa.

Si Bennu pasa a través de uno de estos en un momento determinado debido a la gravedad de la Tierra, podría poner al asteroide en el curso de un impacto futuro con nuestro planeta.

Antes de este estudio, a los científicos les preocupaba que Bennu pudiera tener 26 cerraduras gravitacionales potenciales para atravesar. Ahora, solo les preocupan dos de ellos.

"Pero debemos tener en cuenta que la probabilidad de impacto, en general, es muy pequeña. De hecho, existe una probabilidad del 99,94% de que no haya una trayectoria de impacto. Por lo tanto, no hay ningún motivo particular de preocupación", dijo Farnocchia.

Un gran asteroide

Con aproximadamente medio kilómetro de ancho en su ecuador, el asteroide Bennu es minúsculo en comparación con los planetas, de hecho es solo ligeramente más ancho que la altura del Empire State Building.

Posiblemente se rompió de un asteroide mucho más grande rico en carbono hace unos 700 millones a 2 mil millones de años, relativamente reciente en tiempo geológico. Es probable que se formara en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter.

La única fecha más significativa en términos de impacto potencial está a más de 150 años . En esta fecha, Bennu tendrá un 0,037 por ciento de probabilidades de impactar la Tierra, solo una oportunidad de cada 2 mil 700.

Junto con un asteroide llamado 1950 DA, Bennu se clasifica como el asteroide más peligroso conocido en el Sistema Solar. Su trayectoria orbital y período de alrededor de 1,2 años implica que hay múltiples "acercamientos" a la Tierra en los próximos siglos.

EFVE